Аналитик 1С

Основные задачи

Анализ и описание бизнес-процессов в области бухгалтерского и управленческого учёта, МСФО-отчётности

Разработка технических заданий для команды разработчиков с учётом требований бизнеса и стандартов МСФО

Декомпозиция проектных задач, постановка и контроль исполнения

Создание и поддержка актуальной проектной документации (схемы процессов, инструкции, регламенты)

Взаимодействие с финансовыми службами и IT-командой для обеспечения эффективной коммуникации и синхронизации процессов

Участие в тестировании и внедрении автоматизированных решений на базе 1С.

Мы ожидаем

Опыт работы с конфигурациями 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление холдингом или 1С:ERP

Глубокое понимание бухгалтерского учёта и принципов формирования МСФО-отчётности

Умение составлять технические задания, описывать бизнес-процессы и строить схемы

Работа с confluence, jira инструментами визуализации (draw.io, bpmn 2.0, UML или иными другими)

Навыки декомпозиции задач и управления проектными этапами

Опыт взаимодействия с бизнес-подразделениями и IT-командами

Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.

Знание систем/программ

1С Бухгалтерия, 1С ERP, Excel

любые инструменты для построения схем бизнес-процессов, правильное использование ИИ

Будет плюсом

реальный опыт внедрения МСФО

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса