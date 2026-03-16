BI / Аналитика
Аналитик 1С
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Анализ и описание бизнес-процессов в области бухгалтерского и управленческого учёта, МСФО-отчётности
- Разработка технических заданий для команды разработчиков с учётом требований бизнеса и стандартов МСФО
- Декомпозиция проектных задач, постановка и контроль исполнения
- Создание и поддержка актуальной проектной документации (схемы процессов, инструкции, регламенты)
- Взаимодействие с финансовыми службами и IT-командой для обеспечения эффективной коммуникации и синхронизации процессов
- Участие в тестировании и внедрении автоматизированных решений на базе 1С.
Мы ожидаем
- Опыт работы с конфигурациями 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление холдингом или 1С:ERP
- Глубокое понимание бухгалтерского учёта и принципов формирования МСФО-отчётности
- Умение составлять технические задания, описывать бизнес-процессы и строить схемы
- Работа с confluence, jira инструментами визуализации (draw.io, bpmn 2.0, UML или иными другими)
- Навыки декомпозиции задач и управления проектными этапами
- Опыт взаимодействия с бизнес-подразделениями и IT-командами
- Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.
Знание систем/программ
- 1С Бухгалтерия, 1С ERP, Excel
- любые инструменты для построения схем бизнес-процессов, правильное использование ИИ
Будет плюсом
- реальный опыт внедрения МСФО
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса