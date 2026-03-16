BI / Аналитика

Аналитик 1С

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Анализ и описание бизнес-процессов в области бухгалтерского и управленческого учёта, МСФО-отчётности
  • Разработка технических заданий для команды разработчиков с учётом требований бизнеса и стандартов МСФО
  • Декомпозиция проектных задач, постановка и контроль исполнения
  • Создание и поддержка актуальной проектной документации (схемы процессов, инструкции, регламенты)
  • Взаимодействие с финансовыми службами и IT-командой для обеспечения эффективной коммуникации и синхронизации процессов
  • Участие в тестировании и внедрении автоматизированных решений на базе 1С.
Мы ожидаем
  • Опыт работы с конфигурациями 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление холдингом или 1С:ERP
  • Глубокое понимание бухгалтерского учёта и принципов формирования МСФО-отчётности
  • Умение составлять технические задания, описывать бизнес-процессы и строить схемы
  • Работа с confluence, jira инструментами визуализации (draw.io, bpmn 2.0, UML или иными другими)
  • Навыки декомпозиции задач и управления проектными этапами
  • Опыт взаимодействия с бизнес-подразделениями и IT-командами
  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.
Знание систем/программ
  • 1С Бухгалтерия, 1С ERP, Excel
  • любые инструменты для построения схем бизнес-процессов, правильное использование ИИ
Будет плюсом
  • реальный опыт внедрения МСФО
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

