Team Lead Команды сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища
Selectel находится в поисках Тимлида, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища!
Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Управлять командой - это основная и самая важная роль. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
- Настраивать и поддерживать процесс работы. В команде работают осознанные и любящие свое дело инженеры, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы, которую мы ожидаем от лида команды
- Участвовать в работе над задачами команды. В норме в этой роли лид пребывает не меньше 1/3 всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру и требования по качеству, самостоятельно пишет код и проводит ревью кода коллег, подключается к поддержке и устранению инцидентов
- Работать с внутренними клиентами в роли технического менеджера продукта: выявлять проблемы, работать с обратной связью
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции — тимлида, руководителя направления
- Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у Вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых Ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде
- Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы (TCP, UDP, BGP) и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability
- Уверенное знание Linux
- Опыт построения и поддержки систем непрерывной интеграции
- Хорошее владение любой системой сбора и визуализации метрик
Будет плюсом
- Опыт работы с Ceph
- Опыт настройки BGP совместно с Anycast
- Опыт настройки L4-L7 балансировщиков (haproxy, nginx) под высокие нагрузки
- Опыт построения команд и процессов с нуля
- Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .