Системное администрирование

Team Lead Команды сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища

Selectel находится в поисках Тимлида, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища!

Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.

 

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Управлять командой - это основная и самая важная роль. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
  • Настраивать и поддерживать процесс работы. В команде работают осознанные и любящие свое дело инженеры, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы, которую мы ожидаем от лида команды
  • Участвовать в работе над задачами команды. В норме в этой роли лид пребывает не меньше 1/3 всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру и требования по качеству, самостоятельно пишет код и проводит ревью кода коллег, подключается к поддержке и устранению инцидентов
  • Работать с внутренними клиентами в роли технического менеджера продукта: выявлять проблемы, работать с обратной связью
Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичной позиции — тимлида, руководителя направления
  • Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у Вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых Ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде
  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы (TCP, UDP, BGP) и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability
  • Уверенное знание Linux
  • Опыт построения и поддержки систем непрерывной интеграции
  • Хорошее владение любой системой сбора и визуализации метрик
Будет плюсом
  • Опыт работы с Ceph
  • Опыт настройки BGP совместно с Anycast
  • Опыт настройки L4-L7 балансировщиков (haproxy, nginx) под высокие нагрузки
  • Опыт построения команд и процессов с нуля 
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

