Team Lead Команды сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища

Системное администрирование

Selectel находится в поисках Тимлида, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища!

Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.