Новости и пресс-релизы

28 августа 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, запустил Managed Kafka в рамках своего сервиса «‎Облачные базы данных»‎. Новая услуга поможет клиентам автоматизировать развертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино.

Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая пропускная способность при параллельной обработке больших потоков данных из разных информационных систем.

Managed Kafka используется для решения таких задач, как агрегация событий или логов, доставка событий для обработки сразу несколькими системами, построение Event Sourcing или Event Driven систем и обработки потоков событий (Event Stream Processing).

Сервис Managed Kafka развернут на базе облачных серверов Selectel. При создании конфигурации для выбора доступны процессоры Intel® Xeon®, AMD EPYC™, а также локальные NVMe-диски. Управление сервисом реализуется через панель управления my.selectel, API или Terraform. Managed Kafka соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», что позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого (максимального) уровня защищенности.

Managed Kafka интегрируется с управляемыми кластерами Kubernetes и может применяться в качестве решения для разработки cloud-native приложений на микросервисной асинхронной архитектуре. Также Managed Kafka интегрируется с Data Analytics Virtual Machine в качестве компонента построения собственной платформы анализа данных, выделенными серверами и глобальным роутером Selectel.

«‎Selectel входит в топ-3 ведущих провайдеров DBaaS и активно развивает собственную экосистему PaaS-сервисов, — отметил Александр Гришин, менеджер DBaaS-продуктов Selectel. — Запуск Managed Kafka — один из примеров расширения продуктового портфеля услугой на базе open-source технологий с учетом запросов пользователей. На российском рынке только несколько провайдеров предоставляют готовый, полностью автоматизированный сервис аренды Apache Kafka в облаке, что делает его востребованным среди компаний разных размеров и отраслей. Selectel берет на себя развертывание и администрирование, а также настройку и оптимизацию производительности сервиса, что позволит заказчикам полностью сосредоточиться на своих бизнес-задачах».

Провайдер дает возможность протестировать новую услугу: заказчики могут потратить 4000 бонусных рублей на использование Managed Kafka в облаке Selectel. Подробности доступны на сайте Selectel.

Что такое Apache Kafka

Apache Kafka — диспетчер сообщений, разработанный компанией LinkedIn. В 2011 году был опубликован программный код. В 2012 году Kafka попал в инкубатор Apache, дальнейшая разработка ведется в рамках Apache Software Foundation. Открытое программное обеспечение с разрешительной лицензией написано на Java и Scala.

Apache Kafka выступает в качестве лучшей практики для построения микросервисных, асинхронных и событийно-ориентированных систем, обеспечивает отказоустойчивость и надежность в таких архитектурах.