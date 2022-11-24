Новости и пресс-релизы

Эксперты VII Национальной премии «ЦОДы.РФ» признали облачную платформу Selectel «Облаком года».
Облачная платформа Selectel — экосистема IaaS и PaaS-сервисов для быстрого развертывания надежной ИТ-инфраструктуры с моментальным масштабированием и оплатой за потребление. Продукт разрабатывается с 2013 года, он создан на базе open source технологий без использования проприетарного ПО и совместим с обновлениями из основной ветки разработки OpenStack. С 2021 года облачная платформа Selectel числится в реестре отечественного ПО (запись в реестре от 25.03.2021 №9884).
В 2022 году компания развивала облачные сервисы в трех ключевых направлениях: расширение функциональности с учетом потребностей клиентов, усиление безопасности, а также разработка выгодных предложений и экономически эффективных продуктов в условиях экономической неопределенности. Профессионалы рынка оценили это по достоинству и признали Selectel лучшим в номинации «Облако года».
Национальная премия «ЦОДы.РФ» — конкурс среди компаний и специалистов, работающих в российской отрасли дата-центров. Представители профессионального сообщества выбирают победителей путем честного и открытого голосования. В 2023 году на конкурс было номинировано более 70 проектов в 14 номинациях. За проекты было отдано более 5600 голосов профессионалов рынка.
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