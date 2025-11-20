1C: Бухгалтерия в облаке

Арендуйте готовое облако и лицензию на 1С: Бухгалтерию. Мы возьмем на себя развертывание и установку инфраструктуры.
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  • Запуск за 1 день
  • SLA — 99,98%
  • Быстрое масштабирование
1C:Бухгалтерия
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Задачи, которые помогает решить облачная 1С: Бухгалтерия

Делегировать технические вопросы

Арендуйте 1С: Бухгалтерию в облаке и вам не придется заниматься настройкой и администрированием инфраструктуры — мы возьмем эти вопросы на себя.

Быстро запускать проекты

Мы запустим 1С: Бухгалтерию в облаке в день обращения — вам не придется долго ждать.

Масштабироваться в пару кликов

Если вам потребуется больше ресурсов для работы облачной 1С: Бухгалтерии, мы сможем быстро их выделить. Это поможет ускорить процесс работы с 1С.

Экономить бюджет

В Selectel вы арендуете вычислительные мощности и, при необходимости, лицензии 1С, а не рабочие места. Это позволяет снизить затраты, особенно в случае, если у вас много сотрудников, которым нужны отдельные рабочие места.

Внедрять свои разработки

В случае с готовым облаком для 1С: Бухгалтерии у вас будет доступ к конфигуратору. Это значит, что вы сможете адаптировать программу под себя и запускать ее в нужном вам виде.

Ускорить работу 1С

Больше не придется ждать загрузки 1С или выполнения какой-то команды в течение нескольких минут. Если 1С будет слишком долго загружаться или медленно работать, вы сможете добавить ресурсы в облако и ускорить работу 1С.

В чем разница между готовым облаком 1С Selectel и другими решениями

Доступ к конфигуратору
Резервные копии
Безопасность
Надежность
КОРП решения
Мониторинг производительности
Масштабирование ресурсов
Использовать свое коробочное решение
Работа с нетиповыми базами без ограничений

Фреш

ГРМ

Готовое облако 1С Selectel

Причины, по которым компании выбирают аренду 1С:Бухгалтерии в облаке Selectel

Открытое бета-тестирование

Вы можете попробовать услугу и оценить, подходит ли она для решения ваших задач. Сейчас сервис в бесплатном тестировании — оно продлится до 31 декабря 2023 года.

Доступность сервиса на уровне 99,98%

Даем гарантию беспрерывной работы виртуального сервера 1С за счет репликации. Если произойдет авария, включится резервный сервер, а машина, которая вышла из строя, будет создана заново.

Мощное оборудование

Сервис работает на базе процессоров Intel® Xeon® GOLD 3.6 ГГц, которые отличаются высокой производительностью.

Экспертиза в построении облаков

Специализируемся на инфраструктурных продуктах и знаем все нюансы. У нас можно арендовать сервер, развернуть базу данных, настроить доставку контента на сайте для пользователей со всего мира и многое другое. И все это — в наших собственных дата-центрах уровня Tier III.

Что входит в стоимость 1С:Бухгалтерии в облаке

  • Ресурсы облака для работы системы.
  • Пользовательские и серверные лицензии 1С в редакции ПРОФ и КОРП. У нас есть разные конфигурации лицензий. Например, 1С: Бухгалтерия, 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: Зарплата и кадры госучреждения, 1С: Бухгалтерия сельхозпредприятия и т. д. Полный перечень вы можете уточнить у менеджера.
  • Переезд проекта и администрирование инфраструктуры нашими сотрудниками.
Получите лицензии на время миграции
Мы поможем бесплатно: наши инженеры оценят проект, подберут решение и все перенесут. А ваши сервисы и приложения в это время продолжат работу без простоя.
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