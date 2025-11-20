Задачи, которые помогает решить облачная 1С: Бухгалтерия
Делегировать технические вопросы
Арендуйте 1С: Бухгалтерию в облаке и вам не придется заниматься настройкой и администрированием инфраструктуры — мы возьмем эти вопросы на себя.
Быстро запускать проекты
Мы запустим 1С: Бухгалтерию в облаке в день обращения — вам не придется долго ждать.
Масштабироваться в пару кликов
Если вам потребуется больше ресурсов для работы облачной 1С: Бухгалтерии, мы сможем быстро их выделить. Это поможет ускорить процесс работы с 1С.
Экономить бюджет
В Selectel вы арендуете вычислительные мощности и, при необходимости, лицензии 1С, а не рабочие места. Это позволяет снизить затраты, особенно в случае, если у вас много сотрудников, которым нужны отдельные рабочие места.
Внедрять свои разработки
В случае с готовым облаком для 1С: Бухгалтерии у вас будет доступ к конфигуратору. Это значит, что вы сможете адаптировать программу под себя и запускать ее в нужном вам виде.
Ускорить работу 1С
Больше не придется ждать загрузки 1С или выполнения какой-то команды в течение нескольких минут. Если 1С будет слишком долго загружаться или медленно работать, вы сможете добавить ресурсы в облако и ускорить работу 1С.
В чем разница между готовым облаком 1С Selectel и другими решениями
Фреш
ГРМ
Готовое облако 1С Selectel
Причины, по которым компании выбирают аренду 1С:Бухгалтерии в облаке Selectel
Открытое бета-тестирование
Доступность сервиса на уровне 99,98%
Мощное оборудование
Экспертиза в построении облаков
Что входит в стоимость 1С:Бухгалтерии в облаке
- Ресурсы облака для работы системы.
- Пользовательские и серверные лицензии 1С в редакции ПРОФ и КОРП. У нас есть разные конфигурации лицензий. Например, 1С: Бухгалтерия, 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: Зарплата и кадры госучреждения, 1С: Бухгалтерия сельхозпредприятия и т. д. Полный перечень вы можете уточнить у менеджера.
- Переезд проекта и администрирование инфраструктуры нашими сотрудниками.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
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Готовое облако 1С и аренда сервера 1С: в чем разница?
В Selectel есть два способа работы с 1С.
Первый способ — аренда лицензий 1С в составе разных продуктов: облачной платформы, выделенных серверов, облака на базе VMware или размещения оборудования.
Что входит в услугу:
- платформенные лицензии 1С на рабочие места и подключение к серверу приложений;
- право использования типовых конфигураций 1С;
- доступ к установочным файлам 1С, обновлениям, активация файлов нашими специалистами.
Здесь мы не устанавливаем программы и не проводим настройки. По сути это IaaS — инфраструктура как сервис.
Второй способ — работа с готовой 1С-платформой. Вы получаете доступ к полностью настроенному приложению 1С на облачной инфраструктуре, а также его обслуживанию. Это PaaS — платформа как сервис, в сочетании с SaaS — программным обеспечением как сервис.
Если вы не можете определиться, какой способ работы вам подходит, свяжитесь с нами по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru — мы уточним детали и поможем сделать выбор.
Какую конфигурацию 1С можно разместить в облаке?
Вы можете безопасно разместить у нас любую конфигурацию 1С в облаке без ограничений. Есть только одно требование — чтобы программа 1С при аренде была лицензионной.
Можно ли получить консультацию по работе с 1С?
Мы не проводим консультаций по работе с 1С. Если вам нужна помощь по подобным вопросам, вы можете обратиться к партнерам компании 1С.
Можно ли изменить программу, которую я арендую? Кто это сделать?
Да, вы можете вносить изменения в конфигурацию, дорабатывать функциональность, отчеты или формы документов. Все точно так же, как и при покупке программы. Важно учитывать, что при внесении изменений в типовую конфигурацию она перестанет автоматически обновляться и каждое обновление придется делать силами программистов 1С.
Можно ли на одной пользовательской лицензии работать в нескольких базах?
Одна пользовательская лицензия — это одна сессия доступа к 1С. Вы можете поочередно открывать несколько баз. Но если вам нужна возможность одновременно работать в нескольких базах данных, в этом случае придется покупать лицензии по количеству одновременных подключений.
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