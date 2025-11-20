В Selectel есть два способа работы с 1С.

Первый способ — аренда лицензий 1С в составе разных продуктов: облачной платформы, выделенных серверов, облака на базе VMware или размещения оборудования.

Что входит в услугу:

платформенные лицензии 1С на рабочие места и подключение к серверу приложений;

право использования типовых конфигураций 1С;

доступ к установочным файлам 1С, обновлениям, активация файлов нашими специалистами.

Здесь мы не устанавливаем программы и не проводим настройки. По сути это IaaS — инфраструктура как сервис.

Второй способ — работа с готовой 1С-платформой. Вы получаете доступ к полностью настроенному приложению 1С на облачной инфраструктуре, а также его обслуживанию. Это PaaS — платформа как сервис, в сочетании с SaaS — программным обеспечением как сервис.

Если вы не можете определиться, какой способ работы вам подходит, свяжитесь с нами по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru — мы уточним детали и поможем сделать выбор.