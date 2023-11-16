Креативный продюсер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Ищем креативного продюсера в команду SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа, увеличение количества подписчиков и конверсия зрителей в клиентов. Сейчас мы начали активно развивать собственный YouTube-канал, планируем производить больше видеоконтента — от собственных подкастов до shorts. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, курировать подготовку контента, отвечать за публикацию и дистрибуцию материалов, развитие площадки.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и реализовывать стратегию развития YouTube-канала в соответствии с целями бизнеса
- Предлагать идеи рубрик для видеоконтента в разных форматах: вебинары, трансляции, видеоподкасты, шоу, короткие вертикальные видео
- Отвечать за производство контента от разработки идеи и подготовки сценария до публикации готового материала и сбора метрик эффективности
- Готовить сценарии и скрипты для видео разных форматов
- Составлять подборки подрядчиков, локаций, реквизита и пр., необходимых для обеспечения съемочного процесса
- Находить героев, спикеров для собственного контента, коммуницировать с ними на площадке
- Координировать съёмочный процесс
- Взаимодействовать с командами копирайтеров и дизайна для производства материалов
- Готовить план продвижения видеоконтента, курировать процесс закупки и размещения рекламы
- Вести коммуникацию с YouTube-блогерами, координировать их работу по рекламным проектам
- Предлагать идеи омниканальных проектов, включающих в себя видеоконтент
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Навык проектного управления
- Умение работать с простыми видеоредакторами, базовые навыки монтажа
- Опыт работы с медиапроектами, наличие портфолио произведенного видеоконтента и реализованных спецпроектов
- Знание специфики полного цикла производства видео
- Знание алгоритмов работы YouTube, понимание основных способов продвижения на площадке
- Умение организовывать и выстраивать работу подрядчиков
- Опыт взаимодействия с творческой командой - Опыт написания сценариев и текстов
- Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
- Насмотренность, знание трендов
- Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
- Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом
Будет плюсом
- Иметь собственную базу подрядчиков: креаторов, видео- и аудиопроизводств, видеографов/фотографов/блогеров
- Портфолио реализованных креативных проектов (отправляйте вместе с откликом на вакансию)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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