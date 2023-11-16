Маркетинг и PR

Креативный продюсер

Ищем креативного продюсера в команду SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа, увеличение количества подписчиков и конверсия зрителей в клиентов. Сейчас мы начали активно развивать собственный YouTube-канал, планируем производить больше видеоконтента — от собственных подкастов до shorts. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, курировать подготовку контента, отвечать за публикацию и дистрибуцию материалов, развитие площадки.
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Ищем креативного продюсера в команду SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа, увеличение количества подписчиков и конверсия зрителей в клиентов. Сейчас мы начали активно развивать собственный YouTube-канал, планируем производить больше видеоконтента — от собственных подкастов до shorts. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, курировать подготовку контента, отвечать за публикацию и дистрибуцию материалов, развитие площадки.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать и реализовывать стратегию развития YouTube-канала в соответствии с целями бизнеса
  • Предлагать идеи рубрик для видеоконтента в разных форматах: вебинары, трансляции, видеоподкасты, шоу, короткие вертикальные видео
  • Отвечать за производство контента от разработки идеи и подготовки сценария до публикации готового материала и сбора метрик эффективности
  • Готовить сценарии и скрипты для видео разных форматов
  • Составлять подборки подрядчиков, локаций, реквизита и пр., необходимых для обеспечения съемочного процесса
  • Находить героев, спикеров для собственного контента, коммуницировать с ними на площадке
  • Координировать съёмочный процесс
  • Взаимодействовать с командами копирайтеров и дизайна для производства материалов
  • Готовить план продвижения видеоконтента, курировать процесс закупки и размещения рекламы
  • Вести коммуникацию с YouTube-блогерами, координировать их работу по рекламным проектам
  • Предлагать идеи омниканальных проектов, включающих в себя видеоконтент
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде

Мы ожидаем

  • Навык проектного управления
  • Умение работать с простыми видеоредакторами, базовые навыки монтажа
  • Опыт работы с медиапроектами, наличие портфолио произведенного видеоконтента и реализованных спецпроектов
  • Знание специфики полного цикла производства видео
  • Знание алгоритмов работы YouTube, понимание основных способов продвижения на площадке
  • Умение организовывать и выстраивать работу подрядчиков
  • Опыт взаимодействия с творческой командой - Опыт написания сценариев и текстов
  • Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
  • Насмотренность, знание трендов
  • Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
  • Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом

Будет плюсом

  • Иметь собственную базу подрядчиков: креаторов, видео- и аудиопроизводств, видеографов/фотографов/блогеров
  • Портфолио реализованных креативных проектов (отправляйте вместе с откликом на вакансию)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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