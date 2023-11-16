Креативный продюсер

Ищем креативного продюсера в команду SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа, увеличение количества подписчиков и конверсия зрителей в клиентов. Сейчас мы начали активно развивать собственный YouTube-канал, планируем производить больше видеоконтента — от собственных подкастов до shorts. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, курировать подготовку контента, отвечать за публикацию и дистрибуцию материалов, развитие площадки.