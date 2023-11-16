Маркетинг и PR

Event-менеджер

Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах)

Санкт-Петербург
Гибкий
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Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах)

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Организовывать участие компании в оффлайн и онлайн-мероприятиях (разработка концепции, механик, планов продвижения, проектный менеджмент)
  • Организовывать и сопровождать мероприятия под собственным брендом на собственной и внешних площадках
  • Разрабатывать промо-продукцию
  • Анализировать результаты проведенных мероприятий, готовить и внедрять улучшения

Мы ожидаем

  • Опыт работы в организации мероприятий от 1 года
  • Навыки управления проектами
  • Опыт работы со спикерами, готовить выступления
  • Высокие коммуникационные скиллы ( будет много работы с
  • Аналитические навыки
  • Уметь видеть варианты решения задач за рамками предложенных
  • Многозадачность (уметь вести несколько проектов одновременно)

Будет плюсом

  • Уровень владения английским не ниже B2
  • Опыт работы в IT-сфере

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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