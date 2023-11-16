Event-менеджер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Ивент-отдел в поисках надежного соратника в свою команду! Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах)
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Организовывать участие компании в оффлайн и онлайн-мероприятиях (разработка концепции, механик, планов продвижения, проектный менеджмент)
- Организовывать и сопровождать мероприятия под собственным брендом на собственной и внешних площадках
- Разрабатывать промо-продукцию
- Анализировать результаты проведенных мероприятий, готовить и внедрять улучшения
Мы ожидаем
- Опыт работы в организации мероприятий от 1 года
- Навыки управления проектами
- Опыт работы со спикерами, готовить выступления
- Высокие коммуникационные скиллы ( будет много работы с
- Аналитические навыки
- Уметь видеть варианты решения задач за рамками предложенных
- Многозадачность (уметь вести несколько проектов одновременно)
Будет плюсом
- Уровень владения английским не ниже B2
- Опыт работы в IT-сфере
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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