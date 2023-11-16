Менеджер проектов в Отдел специальных проектов и клиентских решений

Привет! Мы ищем менеджера проектов в отдел специальных проектов и клиентских решений Selectel. Наша команда занимается разработкой нестандартных решений для компании и помогает потенциальным клиентам стать действующими. Главная цель - удовлетворенные клиенты и долгосрочное сотрудничество.

Почему у нас интересно работать?

- Минимум рутины: у нас проверяются и апробируются новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов.

- Серьезные проекты: у нас есть проекты с крупными банками, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями.

- Возможность стать продуктовым менеджером

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.



