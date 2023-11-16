Менеджер проектов в Отдел специальных проектов и клиентских решений

Привет! Мы ищем менеджера проектов в отдел специальных проектов и клиентских решений Selectel. Наша команда занимается разработкой нестандартных решений для компании и помогает потенциальным клиентам стать действующими. Главная цель - удовлетворенные клиенты и долгосрочное сотрудничество.

Почему у нас интересно работать?

- Минимум рутины: у нас проверяются и апробируются новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов.
- Серьезные проекты: у нас есть проекты с крупными банками, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями.
- Возможность стать продуктовым менеджером

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.


Санкт-Петербург
Гибкий
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Привет! Мы ищем менеджера проектов в отдел специальных проектов и клиентских решений Selectel. Наша команда занимается разработкой нестандартных решений для компании и помогает потенциальным клиентам стать действующими. Главная цель - удовлетворенные клиенты и долгосрочное сотрудничество.

Почему у нас интересно работать?

- Минимум рутины: у нас проверяются и апробируются новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов.
- Серьезные проекты: у нас есть проекты с крупными банками, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями.
- Возможность стать продуктовым менеджером

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.


Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Проведение pre-sale поддержки: консультирование по возможностям продуктов компании, техническая поддержка сотрудников отдела продаж, участие в переговорах с клиентами
  • Совместно с коллегами из ДРБ выяснение стартовых потребностей клиента и всех технических и юридических аспектов
  • Ведение проектов клиентов: создание плана проекта, организация всех процессов и адаптация к изменениям
  • Взаимодействие с коллегами из других департаментов, поиск решений сложных технических задач в интересах клиента, например, решение проблем с закупкой и оборудованием
  • Решение проблем клиента с онбордингом, передача клиента коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам
  • Помощь коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям

Мы ожидаем

  • Опыт работы на смежных рынках, таких как хостинг, дата-центры, облака
  • Базовый технический бэкграунд для понимания продуктов и их преимуществ перед конкурентами
  • Готовность быстро обучаться новому и упаковывать решения для клиентов
  • Умение структурировать и определять этапы реализации проекта, сроки и дедлайны
  • Внимание к деталям для работы с комплексными проектами
  • Инициативность и проактивность в предложении решений для клиентов
  • Многозадачность и тайм-менеджмент для эффективного планирования времени и приоритетов

Будет плюсом

  • Опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.