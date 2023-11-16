Менеджер проектов в Отдел специальных проектов и клиентских решений

Привет! Мы ищем менеджера проектов в отдел специальных проектов и клиентских решений Selectel. Наша команда занимается разработкой нестандартных решений для компании и помогает потенциальным клиентам стать действующими. Главная цель - удовлетворенные клиенты и долгосрочное сотрудничество.
Почему у нас интересно работать?
- Минимум рутины: у нас проверяются и апробируются новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов.
- Серьезные проекты: у нас есть проекты с крупными банками, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями.
- Возможность стать продуктовым менеджером
Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.
Основные задачи
- Проведение pre-sale поддержки: консультирование по возможностям продуктов компании, техническая поддержка сотрудников отдела продаж, участие в переговорах с клиентами
- Совместно с коллегами из ДРБ выяснение стартовых потребностей клиента и всех технических и юридических аспектов
- Ведение проектов клиентов: создание плана проекта, организация всех процессов и адаптация к изменениям
- Взаимодействие с коллегами из других департаментов, поиск решений сложных технических задач в интересах клиента, например, решение проблем с закупкой и оборудованием
- Решение проблем клиента с онбордингом, передача клиента коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам
- Помощь коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям
Мы ожидаем
- Опыт работы на смежных рынках, таких как хостинг, дата-центры, облака
- Базовый технический бэкграунд для понимания продуктов и их преимуществ перед конкурентами
- Готовность быстро обучаться новому и упаковывать решения для клиентов
- Умение структурировать и определять этапы реализации проекта, сроки и дедлайны
- Внимание к деталям для работы с комплексными проектами
- Инициативность и проактивность в предложении решений для клиентов
- Многозадачность и тайм-менеджмент для эффективного планирования времени и приоритетов
Будет плюсом
- Опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса