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Техническая поддержка

Специалист в команду технической поддержки

Мы приглашаем администратора в команду технической поддержки, где вы сможете поработать с интересными запросами от клиентов, которые пользуются услугами наших Дата-центров и облачной платформой, а также углубиться в изучение новых технологий и постоянно повышать свой технический уровень в дальнейшем.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы приглашаем администратора в команду технической поддержки, где вы сможете поработать с интересными запросами от клиентов, которые пользуются услугами наших Дата-центров и облачной платформой, а также углубиться в изучение новых технологий и постоянно повышать свой технический уровень в дальнейшем.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Техническая поддержка в Selectel - это про

  • Возможность участвовать в решении сетевых кейсов, а также прокачать свой уровень знаний сетей до CCNA

  • Работу с современными продуктами и технологиями (облачные базы данных, Kubernetes)

  • Возможность развернуть кластер Kubernetes, а также поработать с такими продуктами как DBaaS и Serverless

Основные задачи на этой позиции

  • Решать возникающие вопросы у клиентов при обращении через тикет-систему

  • Контактировать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании

  • Контролировать работу инфраструктуры с помощью систем мониторинга

Мы ожидаем, что вы

  • Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно

  • Не стесняетесь работать с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на уровне продвинутого пользователя (в том числе и через консоль)

  • Работали с Zabbix и Grafana

  • Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)

  • Готовы к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем

  • Знаете английский язык на достаточном уровне для чтения технической документации и общения с иностранными клиентами (от Upper Intermediate и выше)

Что будет плюсом

  • Навыки системного администрирования и базового программирования (bash, python)

  • Опыт работы с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)

  • Опыт работы в хостинг-провайдере

  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием

  • Наличие сертификатов LPIC

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Сменный график работы (2/2)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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