Специалист в команду технической поддержки

Мы приглашаем администратора в команду технической поддержки, где вы сможете поработать с интересными запросами от клиентов, которые пользуются услугами наших Дата-центров и облачной платформой, а также углубиться в изучение новых технологий и постоянно повышать свой технический уровень в дальнейшем.