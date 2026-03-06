Финансы и юриспруденция

Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

Мы ищем ведущего бухгалтера в группу подготовки отчетности. Если вам интересен бухгалтерский и налоговый учет и все изменения законодательства как новая интересная книга , у вас много идей по повышению качества учета и отчетности, и вы готовы их внедрять , а так же вам нравится развиваться самим и делиться знаниями с командой - эта вакансия для вас!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проводить ежемесячные процедуры закрытия месяца. Контролировать правильность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействовать со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
  • Оказывать методологическую поддержку коллег по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета
  • Разрабатывать предложения по снижению рисков и контрольных процедур
  • Проводить бухгалтерскую и налоговую экспертизу договоров
  • Участвовать в подготовке налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, налог на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога)
  • Подготавливать ответы на требования контролирующих органов
  • Участвовать в подготовке бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений
  • Разрабатывать пользовательские инструкции, регламенты, участвовать в описании бизнес-процессов
  • Подготавливать задания для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
  • Участвовать в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы
  • Подготавливать и контролировать предоставление статистической отчетности, отчетности в Минцифру
Мы ожидаем
  • Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
  • Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности
  • Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
  • Опыт прохождения налоговых проверок
  • Опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
  • Опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
  • Опыт прохождения аудиторских проверок
  • Уверенное владение Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Будет плюсом
  • Опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
  • Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8.3, в т.ч. знание и понимание регистров программного продукта
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

