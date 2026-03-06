Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

Финансы и юриспруденция

Мы ищем ведущего бухгалтера в группу подготовки отчетности. Если вам интересен бухгалтерский и налоговый учет и все изменения законодательства как новая интересная книга , у вас много идей по повышению качества учета и отчетности, и вы готовы их внедрять , а так же вам нравится развиваться самим и делиться знаниями с командой - эта вакансия для вас!