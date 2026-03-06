Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности
Мы ищем ведущего бухгалтера в группу подготовки отчетности. Если вам интересен бухгалтерский и налоговый учет и все изменения законодательства как новая интересная книга , у вас много идей по повышению качества учета и отчетности, и вы готовы их внедрять , а так же вам нравится развиваться самим и делиться знаниями с командой - эта вакансия для вас!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проводить ежемесячные процедуры закрытия месяца. Контролировать правильность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействовать со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
- Оказывать методологическую поддержку коллег по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета
- Разрабатывать предложения по снижению рисков и контрольных процедур
- Проводить бухгалтерскую и налоговую экспертизу договоров
- Участвовать в подготовке налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, налог на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога)
- Подготавливать ответы на требования контролирующих органов
- Участвовать в подготовке бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений
- Разрабатывать пользовательские инструкции, регламенты, участвовать в описании бизнес-процессов
- Подготавливать задания для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
- Участвовать в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы
- Подготавливать и контролировать предоставление статистической отчетности, отчетности в Минцифру
Мы ожидаем
- Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
- Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности
- Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
- Опыт прохождения налоговых проверок
- Опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
- Опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
- Опыт прохождения аудиторских проверок
- Уверенное владение Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Будет плюсом
- Опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
- Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8.3, в т.ч. знание и понимание регистров программного продукта
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса