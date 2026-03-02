Младший специалист АХО
Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе, классная поддерживающая атмосфера в команде, возможность карьерного роста и развития.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты и овощи, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
- Ежедневное поддержание чистоты и обслуживание кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах, взаимодействие с подрядчиками в случае поломки
- Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах
- Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
- Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
- Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
- Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
- Выполнение других поручений непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО
Мы ожидаем
- Коммуникабельность и без конфликтность
- Внимательность к деталям
- Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
- Готовность к большому объему информации
Готовность работать в нескольких офисах и передвигаться между ними в течение дня (все на Цветочной улице)
Знание систем/программ
- Умение работать в google docs, Word и Excel
Будет плюсом
- Опыт работы на кофе-поинтах/в общепите или в сервисных службах
- Опыт работы в jira и ЭДО
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса