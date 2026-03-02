HR

Младший специалист АХО

Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе, классная поддерживающая атмосфера в команде, возможность карьерного роста и развития.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты и овощи, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовой посуды на кофе-поинтах 
  • Ежедневное поддержание чистоты и обслуживание кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах, взаимодействие с подрядчиками в случае поломки
  • Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
  • Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
  • Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
  • Выполнение других поручений непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО
Мы ожидаем
  • Коммуникабельность и без конфликтность
  • Внимательность к деталям
  • Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
  • Готовность к большому объему информации

  • Готовность работать в нескольких офисах и передвигаться между ними в течение дня (все на Цветочной улице)

Знание систем/программ
  • Умение работать в google docs, Word и Excel
Будет плюсом
  • Опыт работы на кофе-поинтах/в общепите или в сервисных службах
  • Опыт работы в jira и ЭДО
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

