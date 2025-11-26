Маркетинг и PR

Product Marketing Manager

Продуктовый маркетинг - связующее звено между командами продукта, маркетинга, продаж. Мы привлекаем в продукт новых клиентов и делаем так, чтобы о нем существовало как можно больше информации.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
  • Прогнозировать маркетинговые метрики на месяц/квартал/год, ориентироваться на них в работе, отслеживать их выполнение
  • Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
  • Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
  • Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
  • Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
  • Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
  • Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы
Мы ожидаем
  • Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
  • Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
  • Опыт проведения количественных и качественных исследований
  • Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, PowerBI, Roistat)
  • Понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email и тд)
  • Умение самостоятельно принимать решение и нести ответственность за них
  • Насмотренность - вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)
Будет плюсом
  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя
  • Навыки стратегического планирования, понимание юнит-экономики, маркетинговых метрик, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки
  • Опыт успешного вывода на рынок новых продуктов/продвижения существующих продуктов
  • Опыт работы в маркетинге в стартапах
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

