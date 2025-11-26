Маркетинг и PR
Product Marketing Manager
Продуктовый маркетинг - связующее звено между командами продукта, маркетинга, продаж. Мы привлекаем в продукт новых клиентов и делаем так, чтобы о нем существовало как можно больше информации.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
- Прогнозировать маркетинговые метрики на месяц/квартал/год, ориентироваться на них в работе, отслеживать их выполнение
- Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
- Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
- Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
- Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
- Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
- Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы
Мы ожидаем
- Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
- Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
- Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
- Опыт проведения количественных и качественных исследований
- Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, PowerBI, Roistat)
- Понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email и тд)
- Умение самостоятельно принимать решение и нести ответственность за них
- Насмотренность - вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)
Будет плюсом
- Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя
- Навыки стратегического планирования, понимание юнит-экономики, маркетинговых метрик, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки
- Опыт успешного вывода на рынок новых продуктов/продвижения существующих продуктов
- Опыт работы в маркетинге в стартапах
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса