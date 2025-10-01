HR
Специалист по внутренним коммуникациям
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Развивать каналы внутренних коммуникаций: внутренний портал, мессенджер, оффлайн-носители
- Заниматься подготовкой контента для внутренних каналов коммуникаций. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта
- Работать с мерчом: от задачи дизайнерам до производства у подрядчика
- Заниматься поиском зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучать тренды современных IT компаний
- Организовывать мероприятия в офисе и на внешних площадках
- Поддерживать сообщества по хобби и спорту. У нас всего много: баскетбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д. И коллегам нужны тренировки, встречи, мерч, турниры
- Проводить опросы команд и их анализировать
- Структурировать и актуализировать внутреннюю базу знаний и корпоративной информации
- Постоянно искать новые идеи, проводить ресерч практик рынка и интегрировать новые решения в жизнь компании
Мы ожидаем
- Опыт работы в направлении коммуникаций в компании от 1000 сотрудников не менее 2-х лет
- Знание правил орфографии и пунктуации (вы точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет)
- Умение работать в графических редакторах (Canva, Figma), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне - будет преимуществом
- Умение писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию
- Дружелюбие, проактивность
- Умение легко находить общий язык с разными людьми и умение добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
- Критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить
- Готовность работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram
Про условия
- Официальное оформление
- Возможность работать из комфортного офиса в Санкт-Петербурге, гибридный формат работы
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Московские ворота
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .