HR

Специалист по внутренним коммуникациям

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Откликнуться на
Основные задачи
  • Развивать каналы внутренних коммуникаций: внутренний портал, мессенджер, оффлайн-носители
  • Заниматься подготовкой контента для внутренних каналов коммуникаций. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта
  • Работать с мерчом: от задачи дизайнерам до производства у подрядчика
  • Заниматься поиском зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучать тренды современных IT компаний
  • Организовывать мероприятия в офисе и на внешних площадках
  • Поддерживать сообщества по хобби и спорту. У нас всего много: баскетбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д. И коллегам нужны тренировки, встречи, мерч, турниры
  • Проводить опросы команд и их анализировать
  • Структурировать и актуализировать внутреннюю базу знаний и корпоративной информации
  • Постоянно искать новые идеи, проводить ресерч практик рынка и интегрировать новые решения в жизнь компании
Мы ожидаем
  • Опыт работы в направлении коммуникаций в компании от 1000 сотрудников не менее 2-х лет
  • Знание правил орфографии и пунктуации (вы точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет)
  • Умение работать в графических редакторах (Canva, Figma), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне - будет преимуществом
  • Умение писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию
  • Дружелюбие, проактивность
  • Умение легко находить общий язык с разными людьми и умение добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
  • Критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить
  • Готовность работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram
Про условия
  • Официальное оформление
  • Возможность работать из комфортного офиса в Санкт-Петербурге, гибридный формат работы
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис на ст. метро Московские ворота
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

HR
T&D tech partner

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных