Новости и пресс-релизы

Selectel проведет Selectel Tech Day 21 сентября 2023
Участников конференции ждут четыре основных трека: железо и оборудование, облачные сервисы, информационная безопасность и ML. На конференции выступят ведущие эксперты Selectel, а также компаний-партнеров: Ostrovok.ru, X5 Group, ПИК-Проект и других.
На сессиях будут обсуждаться вопросы построения современной устойчивой IT-инфраструктуры: технологическое оснащение и комплектующие в условиях санкций, безопасное хранение данных и борьба с атаками, 1С, Kubernetes, трудности в создании аналогов ChatGPT, а также инфраструктура для ML и AI.
Примеры тем, по которым спикеры поделятся своей экспертизой:
- On-prem vs Облако. Как за 10 минут убедить бизнес в том, что облако выгоднее, чем свой сервер.
- HW в 2023-м в условиях санкций: что нам доступно и что там в части performance.
- Почему сложно сделать собственный ChatGPT.
- Как отбиваться от атак: актуальные угрозы и способы защиты.
Эксперты Selectel также расскажут о планах по развитию продуктовых решений, а клиенты провайдера — о том, как трансформировался их подход к организации IT-инфраструктуры. Более подробная программа доступна на странице мероприятия.
В ходе Selectel Tech Day участники смогут получить консультации экспертов и разобрать конкретные кейсы использования облачных инфраструктурных сервисов, а также обменяться опытом с сообществом профессионалов.
Будет вестись онлайн-трансляция; запись выступлений будет отправлена всем участникам. Для участия зарегистрируйтесь на странице конференции.