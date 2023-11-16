Selectel завершил проект по созданию кастомной IT-инфраструктуры для компании Go Invest

Selectel завершил проект по созданию кастомной IT-инфраструктуры для компании Go Invest10/24/2023
24 октября 2023, Москва: Selectel, ведущий российский облачный провайдер, предоставил кастомную инфраструктуру для российского высокотехнологичного брокера Go Invest. Selectel разработал проект с использованием частного облака, специальной системы проактивного мониторинга и удаленных рабочих столов (VDI). В результате заказчик получил современное решение, полностью соответствующее требованиям регуляторов и ожиданиям его клиентов по параметрам отказоустойчивости, безопасности и сетевого отклика.
Уникальным элементом проекта стал проактивный мониторинг текущего состояния собственного оборудования заказчика, которое мигрировало в дата-центры Selectel с on-premise площадки. Провайдер организовал переезд серверов Go Invest в собственные ЦОД и взял на себя их техническое обслуживание. В рамках сотрудничества выделенная команда инженеров контролирует состояние инфраструктуры в режиме 24/7. Такой подход позволяет получать максимально оперативные оповещения и быстро реагировать на проблемы, что важно для бесперебойной работы клиентских сервисов.
Гиперконвергентная инфраструктура Go Invest расположена в двух дата-центрах — основном и резервном. Надежное высокоскоростное сетевое оборудование обеспечивает необходимый уровень связности и постоянное соединение с ресурсами Московской биржи и СПБ Биржи для получения информации в реальном времени. Дополнительно для выполнения особых требований заказчика к уровню отказоустойчивости было реализовано резервное копирование инфраструктуры.
Помимо собственной инфраструктуры заказчику было необходимо использовать привычное для работы решение — частное облако. Более того, для обеспечения удобной и безопасной работы распределенных команд Go Invest требовались удаленные рабочие столы (VDI). Благодаря накопленной экспертизе, Selectel удалось в сжатые сроки построить необходимую инфраструктуру и передать ее в пользование Go Invest.
«Любой бизнес, связанный с денежными средствами и ценными бумагами клиентов и онлайн-доступом к управлению этими активами, особенно брокерский бизнес, требует высокого уровня доступности и надежности от поставщика инфраструктуры. Качественный клиентский сервис — одна из основополагающих ценностей компании Go Invest. Благодаря Selectel и их уникальным решениям по сервису и мониторингу мы можем быть уверены, что не подведем своих клиентов», — сказал Лев Эпштейн, директор по информационным технологиям, Go Invest.
«Совместно с Go Invest нам удалось построить гиперконвергентную инфраструктуру с максимальным уровнем отказоустойчивости благодаря резервированию на двух площадках и проактивной системе мониторинга, — рассказал Константин Ансимов, директор по продуктам, Selectel — Проекты такого масштаба демонстрируют опыт Selectel в работе с крупными заказчиками из финансовой сферы. Мы понимаем все требования и ожидания, которые могут возникнуть у клиента на любой стадии проекта, и обладаем необходимыми сертификатами и квалификациями».
Подробнее о проекте в видео: https://www.youtube.com/watch?v=YXF1uwnBLrM