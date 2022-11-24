Новости и пресс-релизы

Selectel успешно разместил третий выпуск облигаций на Московской бирже
15 августа 2023, Москва: Компания Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, разместила третий выпуск корпоративных облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке купона 13,3% годовых со сроком 3 года.
Полученные средства позволят компании рефинансировать первый выпуск облигаций со сроком обращения до февраля 2024 года, а также поддержать реализацию инвестиционной программы.
Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E от 27.01.2021.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа 2023 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 18 августа.
«Мы увидели высокий интерес к новому выпуску Selectel среди широкого круга инвесторов, при этом больше половины спроса пришлось на розничных инвесторов. В ходе формирования книги заявок спрос превысил планируемый размер выпуска 4 миллиарда рублей, однако, с учетом конъюнктуры рынка в момент размещения, мы приняли решение снизить объем до 3 миллиардов. В итоге мы предложили участникам привлекательную в текущих реалиях ставку купона», — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей Selectel провел в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2022 года. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.