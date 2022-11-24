Новости и пресс-релизы

27 сентября 2023, Санкт-Петербург: Selectel провел флагманскую конференцию Selectel Tech Day про актуальные тренды и ключевые аспекты работы с облачной IT-инфраструктурой. Участники мероприятия погрузились в ряд насущных для российского IT-рынка тем — аппаратное обеспечение в условиях санкций, информационная безопасность, инфраструктурные сервисы для бизнеса и ML-проектов.

Директор по продуктам Selectel Константин Ансимов очертил основные тренды на рынке облаков и IТ-инфраструктуры. Так, по базовым прогнозам iKS-Consulting, совокупный среднегодовой темп роста российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2022-2026 годах составит 23,2%, несмотря на турбулентность экономики. Тенденцию роста подтверждают и собственные данные Selectel: в первом полугодии 2023 года выручка компании выросла на 34% за счет устойчивого спроса на ключевые сервисы как от текущих, так и от новых клиентов.

Константин Ансимов озвучил несколько драйверов развития российского рынка облаков. Крупные компании стали чаще интересоваться частичным или полным переносом своей инфраструктуры в облако провайдера, а также контролировать показатель её производительности в расчете на рубль. Это объясняется сразу рядом факторов: удорожание закупки оборудования, удлиняющиеся логистические цепочки, дефицит квалифицированных кадров, высокая экономическая неопределенность. Для части заказчиков актуален вопрос организации «суверенного» частного облака на базе российских средств виртуализации.

«В связи с уходом крупных западных вендоров и санкциями в отношении РФ в 2022 году возникли сложности в поставках оборудования, которые в настоящий момент решены крупными провайдерами. — комментирует ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. — В связи с этим можно говорить, что в целом объем рыночных мощностей сбалансирован и соответствует потребностям бизнеса. При этом облачные мощности могут относительно быстро следовать за темпами изменения спроса».

Российские технологические компании постепенно наращивают экспертизу в реализации AI и ML-проектов, в том числе на базе open-source компонентов. Это, в свою очередь, подстегивает спрос на GPU мощности среди заказчиков разных масштабов и отраслей. Константин Ансимов также отметил растущую важность обеспечения информационной безопасности. Все сервисы компании имеют бесплатную базовую защиту от DDoS-атак и соответствуют 152-ФЗ «О персональных данных». Также Selectel постоянно расширяет линейку специализированных ИБ-решений: заказчикам уже доступны облачные SGX-анклавы, файрвол в выделенных и облачных серверах, бэкапы, а также аттестованное облако для работы с ГИС.

Кроме того, на мероприятии было объявлено о запуске новых решений. Вскоре клиентам Selectel будет доступен управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal), который позволит компаниям улучшить производительность своих микросервисных приложений и снизить расходы на IT-инфраструктуру до 40%.

Также компания объявила о запуске ML-платформы — это облачное решение с преднастроенными аппаратными и программными компонентами, предназначенное для обучения и развертывания ML-моделей. Платформа позволяет заказчикам значительно упростить процесс обучения и тестирования ML-моделей, а также ускорить time-to-market своих решений.

Вскоре из бета-теста выйдет удобное решение для бизнеса — 1С в облаке, которое позволяет в несколько кликов получить настроенную инфраструктуру, доступ к конфигурациям 1С и информационной системе 1С:ИТС. Решение помогает быстро масштабировать и легко сворачивать проект, а также снизить затраты на оборудование и ПО.

Также обсуждался вопрос импортозамещения серверного оборудования. Selectel в меньшей мере пострадал от ограничений, так как у компании налажена собственная сборка серверов из отдельных комплектующих, что помогает предлагать клиентам разнообразные конфигурации в рекордно сжатые сроки. В качестве основных вычислительных компонентов Selectel использует продукцию традиционных лидеров рынка, но вместе с этим компания запускает нестандартные для облачных провайдеров решения, включая аренду серверов на ARM-архитектуре и аренду выделенного СХД.

Еще одной важной темой Selectel Tech Day 2023 стала информационная безопасность в облаке. По данным Selectel, в течение всего 2023 года растет количество DDoS-атак и их мощность, они приобретают более сложный и комплексный характер. Андрей Давид, руководитель отдела продуктов клиентской безопасности, рассказал об ужесточении требований к Security & Compliance, сделав акцент на том, что многие компании подвергаются кибератакам через поставщиков SaaS, услуг и ПО.

Теме ML был посвящен отдельный трек. Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel, рассказал о том, сколько стоит обучение нейросетей. Крупнейшие мировые компании закупают десятки тысяч GPU, чтобы удовлетворить растущие потребности в обработке данных. Между тем, развиваются open-source ML-модели, которые востребованы у малого и среднего бизнеса.

В завершение мероприятия технический директор Selectel Кирилл Малеванов и руководитель команды эксплуатации Х5 Облака Александр Васильев рассказали про SLA с точки зрения провайдера, бизнеса и конечного потребителя. Чтобы улучшить SLA, необходимо учесть ряд факторов: измерение доступности, проектирование сервисов с учетом сторонних факторов, резервирование и знание особенностей работы внешних сервисов.

Все выступления Selectel Tech Day доступны по ссылке.