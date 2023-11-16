Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы

Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы11/30/2023
30 ноября 2023 года, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, расширил набор услуг, сертифицированных по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Теперь действие сертификата распространяется на все ключевые IaaS и PaaS-услуги Selectel, включая выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, облачные базы данных, Managed Kubernetes и Container Registry. Также стандарту соответствует ряд сетевых и ИБ-сервисов: сеть доставки контента (CDN), балансировщик нагрузки, глобальный роутер, выделенное сетевое оборудование, менеджер секретов и сервис управления идентификацией и доступом (IAM).
Требования стандарта PCI DSS распространяются на компании, которые обрабатывают, хранят или передают данные о платежных картах. Это касается банковских систем, процессингов, эквайрингов, страховых компаний и других типов организаций, которые взаимодействуют с платежными системами (Mastercard, Visa, МИР и другими). Соответствие стандарту демонстрирует высокий уровень безопасности сервисов Selectel, подтвержденный независимым аудитором, и позволяет компаниям быть уверенными в надежности IT-инфраструктуры, на базе которой обрабатываются и хранятся их данные.
«Финансовая сфера одна из самых требовательных к вопросам обеспечения безопасности и сохранности данных и одновременно с этим одна из самых передовых с точки зрения применяемых технологий и подходов к разработке — отмечает Антон Ведерников, руководитель отдела разработки и сопровождения ИБ-сервисов Selectel. — Мы видим устойчивый рост спроса на облачные сервисы среди компаний финансового и страхового сектора, поэтому кардинально расширили перечень сервисов, соответствующих стандарту безопасности платежных данных. Пройдя независимую оценку, мы подтвердили высочайший уровень информационной безопасности наших сервисов, что, в свою очередь, демонстрирует зрелость компании и повышает уровень доверия со стороны рынка».
До ноября 2023 года действие сертификата PCI DSS распространялось только на физическую безопасность дата-центров, а также на услуги colocation и облачные серверы в пуле ru-3 облачной платформы Selectel.