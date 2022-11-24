Новости и пресс-релизы

Selectel продолжает развитие корпоративных ESG-инициатив в рамках программы «Зеленый Selectel»
28 сентября 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, провел ежегодное ESG-мероприятие «Зеленый Selectel», в рамках которого компания высадила 20 тысяч деревьев. Таким образом, общее число деревьев, посаженных Selectel за четыре года с начала программы, выросло до 80 тысяч.
Дата-центры во всем мире оказывают значительную нагрузку на экологию за счет высокого потребления электроэнергии, и крупные провайдеры IT-инфраструктуры уделяют этому вопросу повышенное внимание, стремясь снизить потребление ресурсов. Инициатива «Зеленый Selectel» действует в Московской и Ленинградской областях с 2020 года. Она нацелена на улучшение экологии регионов, где расположены собственные дата-центры компании.
В этом году партнерами мероприятия выступили: в Ленинградской области — проект «Подари дерево», а в Московской — АНО экологических исследований «Зеленый свет».
В 2023 году Selectel также расширил программу и начал активное сотрудничество с социальными и общественными организациями. Так, летом представители компании помогли проекту «Ночлежка» с озеленением территории приюта для пожилых людей в Ленинградской области.
«Мы уделяем значительное внимание вопросам экологии в своей деятельности, — рассказал Илья Михайлов, директор по технологиям дата-центров Selectel. — С целью снизить свой углеродный след мы используем наиболее экологичные технологии в собственных дата-центрах: системы охлаждения воздуха без фреона, а также динамические источники бесперебойного питания без литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, мы продолжаем масштабировать программу “Зеленый Selectel” — привлекаем к ежегодному мероприятию по посадке деревьев все больше участников и партнеров, которые разделяют наши ценности».
Вклад Selectel в защиту окружающей среды и развитие ESG-инициатив подтверждают и результаты ESG-индекса 2023 года от рейтингового агентства НКР и РБК. Selectel вошел в список компаний второго (II) уровня (выше среднего, 340–459 баллов). В Индексе учитывались: экологический фактор (экологичность операционной деятельности), социальный фактор (благотворительная деятельность и инвестирование в социальные проекты), фактор корпоративного управления (объем раскрываемой информации и регулярность раскрытия).