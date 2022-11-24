Новости и пресс-релизы

В 2022 году выручка выросла более чем в полтора раза, составив 8,1 млрд рублей;

Показатель EBITDA увеличился с 2,3 до 4,1 млрд рублей;

Рентабельность по EBITDA выросла на 4 процентных пункта до 50%;

По данным iKS-Consulting, Selectel поднялся на одну позицию среди российских провайдеров IaaS и занял третье место с долей рынка в 9,5%.

28 апреля 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, публикует аудированные финансовые результаты по стандартам МСФО за 2022 год.

«2022 год, несмотря на объективные вызовы, принес новые возможности для российского IT-рынка. Мы смогли быстро адаптироваться к новым реалиям и продолжили совершенствовать собственные инфраструктурные и платформенные решения с учетом конкретных задач бизнеса наших клиентов.

Благодаря широкому продуктовому предложению был реализован ряд крупных проектов, – так, Selectel предоставил инфраструктуру для запуска облачной платформы X5 Group и заключил ряд важных соглашений с государственными заказчиками. Также было расширено сотрудничество с действующими клиентами: многим из них мы помогли в краткие сроки нарастить вычислительные мощности и перенести данные от зарубежных провайдеров.

Кроме того, мы успешно разместили второй выпуск корпоративных облигаций, а кредитный рейтинг Selectel был повышен до уровня А+(RU) и ruA+ агентствами АКРА и Эксперт РА, соответственно.

Все это позволило Selectel заложить базу для роста ключевых финансовых показателей и увеличить долю на рынке. В 2023 мы продолжим инвестировать в развитие сервисов IT- инфраструктуры, чтобы поддержать быстро растущие потребности российского рынка», – комментирует Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Выручка

В 2022 году выручка Selectel выросла на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 8,1 млрд руб. в основном за счет повышенного спроса на российские сервисы IT-инфраструктуры и переезда клиентов от зарубежных провайдеров, а также за счет роста тарифов на основные услуги.

Выручка сегмента «Приватные облака на базе выделенных серверов» выросла на 64% на фоне высокого спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Выручка сегмента «Публичные и приватные облака» выросла на 92% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Выручка сегмента «Услуги дата-центров» выросла на 48% в основном из-за изменения цен на аренду стоек на фоне общего тренда на рынке.

Операционные расходы

Себестоимость выручки выросла на 0,8 млрд руб. или на 59%, главным образом за счет роста расходов на заработную плату (составляют 66% от себестоимости). Рост расходов на фонд оплаты труда связан с индексацией заработной платы с целью повысить конкурентоспособность Selectel на рынке труда, а также расширением штата сотрудников. Доля себестоимости в выручке постепенно снижается (29% в 2022 году, -1 п.п. к 2021 году) ввиду превышения темпов роста выручки над темпами роста себестоимости.

Административные и коммерческие расходы в сумме увеличились на 44% год к году и составили 1,7 млрд руб. При этом основной рост произошел также из-за увеличения расходов по заработной плате. Благодаря положительному эффекту операционного рычага отношение этих затрат к выручке снизилось на 3 п.п. и составило 21% в 2022 году.

EBITDA

Показатель EBITDA[1] продемонстрировал ускоренный темп роста по сравнению с выручкой – на 81% год к году до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2022 году улучшилась на 4 п.п. до 50%, что является исторически максимальным уровнем для компании. Повышение рентабельности обусловлено более высокими темпами роста выручки по сравнению с приростом операционных расходов.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась в 4,6 раза до 1,4 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 17% против 6% годом ранее.

Инвестиции

В 2022 году капитальные затраты, без учета покупки площадки ЦОД на улице Берзарина в Москве, незначительно выросли – на 4% год к году и составили 3,4 млрд руб.

Инвестиции в серверное оборудование в 2022 году составляли 61% от общих инвестиций (2,1 млрд руб.), а оставшиеся 39% (1,3 млрд руб.) пришлись на развитие инфраструктуры дата-центров, при этом:

Размер инвестиции в серверное оборудование по отношению к выручке постепенно снижается и в 2022 году составил 25%.

Капитальные затраты в инфраструктуру дата-центров в основном включали расширение ЦОД «Берзарина» в Москве и строительство офисного пространства в Санкт-Петербурге.

В 2022 году началась реализация проекта по строительству нового дата-центра «Юрловский» в Москве уровня Tier IV, рассчитанного на 2000 серверных стоек с дальнейшим потенциалом расширения.

Долговая нагрузка и денежный поток

Показатель чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,7х на конец 2022 года по сравнению с 2,4х на 31 декабря 2021 года.

Чистый долг[2] компании составил 6,7 млрд руб. на конец 2022 года против 5,5 млрд руб. на конец 2021 года. Рост чистого долга связан с покупкой комплекса зданий ЦОД на улице Берзарина в Москве (1,3 млрд руб), что позволит обеспечить полный контроль над дальнейшим технологическим развитием ЦОД.

В 2022 году несмотря на существенные инвестиции, необходимые для сохранения высоких темпов роста, Selectel впервые вышел на положительный скорректированный свободный денежный поток[3], что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании.

Полная версия консолидированной финансовой отчетности за 2022 год с аудиторским заключением, а также презентация по результатам доступна на сайте компании https://selectel.ru/investors/

О компании Selectel

Selectel — ведущий провайдер IT инфраструктуры в России.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России.

Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную IT-инфраструктуру, обеспечить её масштабируемость и высокую производительность.

Selectel работает на рынке с 2008, на сегодняшний день у компании более 23 000 клиентов. Подробнее на сайте: selectel.ru

[1] Методология расчета показателя EBITDA представлена в приложении 2

[2] Методология расчета показателя «Чистый долг» представлена в приложении 4

[3] Методология расчета показателя «Свободный денежный поток скорректированный» представлена в приложении 5