Новости и пресс-релизы

Selectel анонсировал размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей
31 июля 2023, Москва: Компания Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, планирует разместить третий выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов[1] к трехлетним ОФЗ[2]. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Сбор книги заявок предварительно планируется провести 15 августа.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы компании.
«В первом полугодии 2023 года ожидается рост выручки Selectel на 34% год к году до
4,8 млрд руб.[3], что вместе с сильными результатами 2022 года подтверждает позитивные прогнозы по росту рынка IaaS в России и нашу ведущую позицию на нем, — прокомментировал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Мы продолжаем инвестировать в расширение собственной инфраструктуры и продуктового портфеля, что обеспечивает стабильное развитие компании и увеличивает количество клиентов».
Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».
В ноябре 2022 года рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень сразу двумя рейтинговыми агентствами: АКРА — до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом (прежний уровень A(RU)) и Эксперт РА — до уровня ruA+ со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA).
В 2022 году выручка Selectel увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 8,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 81% год к году до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA улучшилась на 4 п.п. до 50%. Чистая прибыль Selectel выросла в 4,6 раза до 1,4 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности.
В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов на следующих площадках:
- Московская биржа: презентация состоится 08.08.2023 в 15:00
- Cbonds: онлайн-семинар пройдет 11.08.2023 в 11:30.
[1] По состоянию на утро 31.07.2023 соответствует купонному доходу в 11,85%
[2] Не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года
[3] Данные управленческой отчетности