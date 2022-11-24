Новости и пресс-релизы

На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes
21 сентября 2023, Санкт-Петербург: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, готовит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). О реализации решения рассказал директор по продуктам компании Константин Ансимов на флагманской конференции Selectel Tech Day.
Использование Managed Kubernetes на выделенных серверах позволит клиентам улучшить производительность своих микросервисных приложений. Это возможно за счет отсутствия гипервизора — программного обеспечения, которое виртуализирует ресурсы физических серверов. Некоторые базы данных и приложения с постоянной нагрузкой могут быть требовательны к вычислительным ресурсам, в частности локальным дискам и сетям, поэтому возможность работы на «голом железе» позволит улучшить их производительность. При этом клиенты Selectel, как и раньше, могут использовать Managed Kubernetes в облаке для приложений с неравномерной нагрузкой, которым требуется автоматическое масштабирование.
Клиенты смогут использовать выделенные серверы для развертывания воркер-нод Kubernetes, при этом мастер-ноды останутся в облаке. Сочетание выделенных и облачных серверов позволит одновременно обеспечить высокую производительность сервиса и снизить расходы на IT-инфраструктуру до 40%. Решение гарантирует высокий уровень защиты данных, поскольку клиент получает выделенные и зарезервированные только под свой проект серверные мощности. Для реализации особо высоконагруженных вычислений (например, ML-проектов) возможна аренда кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов с GPU.
«Лидерство Selectel в сегменте Bare Metal Cloud и глубокая экспертиза в разработке платформенных сервисов позволяют представить уникальное для российского рынка managed-решение, — отмечает Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — С каждым годом подход к реализации микросервисной архитектуры становится всё более востребованным среди российских компаний и разработчиков, поэтому ожидаем, что новое решение также будет пользоваться высоким спросом. С октября 2023 года сервис будет работать в режиме бета-тестирования: в рамках этого периода компании смогут бесплатно использовать его для реализации своих проектов».