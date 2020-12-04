Компания amoCRM появилась в 2009 году. Главный продукт компании — система учета клиентов и сделок, которая помогает контролировать и увеличивать продажи. CRM-система создает непрерывный конвейер продаж, организовывает безграничную цепочку процессов, объединяет работу всех сотрудников в единую систему и устраняет человеческий фактор.

amoCRM не нужно устанавливать, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и начать пользоваться. За работой и обновлением системы следят специалисты amoCRM. Любой пользователь может расширить возможности системы благодаря открытому API и виджетам: например, интегрировать социальные сети или хранить рабочие файлы с помощью Dropbox.