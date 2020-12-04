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amoCRM

Success story
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Компания amoCRM появилась в 2009 году. Главный продукт компании — система учета клиентов и сделок, которая помогает контролировать и увеличивать продажи. CRM-система создает непрерывный конвейер продаж, организовывает безграничную цепочку процессов, объединяет работу всех сотрудников в единую систему и устраняет человеческий фактор.

amoCRM не нужно устанавливать, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и начать пользоваться. За работой и обновлением системы следят специалисты amoCRM. Любой пользователь может расширить возможности системы благодаря открытому API и виджетам: например, интегрировать социальные сети или хранить рабочие файлы с помощью Dropbox.

География

Россия, Украина, США

Бизнес

Контроль и увеличение продаж

Продукт

CRM-система

Задача

В 2015 году компания стала быстро расти. Нужно было масштабироваться, увеличивать мощности и найти надежную резервную площадку.

Бывший провайдер компании перестал устраивать amoCRM по нескольким причинам:

  • не нашли нужных конфигураций и не предложили никаких вариантов замены,
  • предоставили слишком «узкий» интернет-канал 100 Мбит/с,
  • постоянные сетевые сбои.

«Выбор в России по цене и качеству был совсем небольшой. В итоге выбрали Selectel — понравилась удобная панель управления и отсутствие проблем с комплектующими».

Никита Бессуднов, SRE Team Lead, amoCRM

Решение

Новым провайдером стал Selectel. Он понравился удобной панелью управления и отсутствием проблем с комплектующими.

Сначала amoCRM использовала Selectel как резервную площадку. Со временем мощности позволили выдерживать весь трафик, и он превратился в основную. Сейчас amoCRM распределяют нагрузку и наравне используют дата-центры двух провайдеров.

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Облачная платформа Selectel

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Выделенный сервер

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Размещение оборудования

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Результат

Каждый месяц amoCRM заказывает 1–2 новые машины — компания отказывается от старых конфигураций и докупает более мощные. Проблем с комплектующими больше нет.

Почти все серверы — произвольных конфигураций. Система использует большой объем пользовательских данных, на которых затем строят аналитику, поэтому часто встает вопрос производительности и объема жестких дисков. Для сборки поисковых индексов и поддержания актуальности нужно много оперативной памяти и канал с высокой пропускной способностью. Проблема трафика полностью отпала. В Selectel компания amoCRM использует канал 1 Гбит/с.

На серверы Selectel приходит часть пользовательского трафика. amoCRM — веб-приложение, сюда приходит около 100 млн http-запросов в сутки. Два фронт-сервера принимают этот трафик и проксируют на бэкенд-серверы, которые обрабатывают запросы, работают с данными и готовят пользователю ответ — массивы и верстки.

amoCRM хранит данные пользователей на 15–17 нодах. Еще несколько серверов занимаются исключительно обработкой данных — в компании используют системы очередей, чтобы разгрузить контекст: сборка-пересборка-пополнение поискового контента, автоматизация для функционала Digital pipeline, где нужно рассылать задачи, смс и письма. На этих машинах происходит постобработка данных, когда запрос пользователя уже выполнен. Несколько отдельных серверов связаны с чатами, интеграциями с разными мессенджерами, центром уведомлений — это позволило amoCRM сделать свой сайт прозрачным: один пользователь добавляет данные на сайт, а второй видит их без обновления страницы.

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