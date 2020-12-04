Компания amoCRM появилась в 2009 году. Главный продукт компании — система учета клиентов и сделок, которая помогает контролировать и увеличивать продажи. CRM-система создает непрерывный конвейер продаж, организовывает безграничную цепочку процессов, объединяет работу всех сотрудников в единую систему и устраняет человеческий фактор.
amoCRM не нужно устанавливать, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и начать пользоваться. За работой и обновлением системы следят специалисты amoCRM. Любой пользователь может расширить возможности системы благодаря открытому API и виджетам: например, интегрировать социальные сети или хранить рабочие файлы с помощью Dropbox.
География
Россия, Украина, США
Бизнес
Контроль и увеличение продаж
Продукт
CRM-система
Задача
В 2015 году компания стала быстро расти. Нужно было масштабироваться, увеличивать мощности и найти надежную резервную площадку.
Бывший провайдер компании перестал устраивать amoCRM по нескольким причинам:
- не нашли нужных конфигураций и не предложили никаких вариантов замены,
- предоставили слишком «узкий» интернет-канал 100 Мбит/с,
- постоянные сетевые сбои.
«Выбор в России по цене и качеству был совсем небольшой. В итоге выбрали Selectel — понравилась удобная панель управления и отсутствие проблем с комплектующими».
Решение
Новым провайдером стал Selectel. Он понравился удобной панелью управления и отсутствием проблем с комплектующими.
Сначала amoCRM использовала Selectel как резервную площадку. Со временем мощности позволили выдерживать весь трафик, и он превратился в основную. Сейчас amoCRM распределяют нагрузку и наравне используют дата-центры двух провайдеров.
Результат
Каждый месяц amoCRM заказывает 1–2 новые машины — компания отказывается от старых конфигураций и докупает более мощные. Проблем с комплектующими больше нет.
Почти все серверы — произвольных конфигураций. Система использует большой объем пользовательских данных, на которых затем строят аналитику, поэтому часто встает вопрос производительности и объема жестких дисков. Для сборки поисковых индексов и поддержания актуальности нужно много оперативной памяти и канал с высокой пропускной способностью. Проблема трафика полностью отпала. В Selectel компания amoCRM использует канал 1 Гбит/с.
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