Истории успеха клиентов

Mozen
Поиск инфраструктуры для релиза второй версии сервиса.
«Волконский»
Построение IT-системы с повышенными требованиями к отказоустойчивости.
Cynteka
Поиск провайдера для оптимизации затрат на инфраструктуру.
ВелоСтрана.ру
Размещение IT-систем и 1С на серверах провайдера для сети велосипедных магазинов.
ПИК
Инфраструктура для перевода проектировщиков зданий на удаленку.
igooods
Инфраструктура для сервиса по доставке продуктов из магазинов и гипермаркетов.
Samsonite
Подготовка инфраструктуры компании к «черной пятнице».
Kodix Automotive
Как веб-студия организовала свою инфраструктуру на 16 выделенных серверах.
Zoon
Опыт рекомендательного сервиса по запуску корпоративного портала, который ежедневно посещают больше 500 сотрудников.
Oggetto
Опыт интегратора интернет-магазинов по созданию международной платформы.
Mailganer
Как сервис почтовых рассылок сократил расходы на IT-инфраструктуру.
Envybox
Расширение инфраструктуры по мере увеличения числа пользователей на сайте компании.
Synesis Group
Ключевая задача ㅡ выполнение требований 152-ФЗ и размещение облачной платформы на инфраструктуре в ДЦ в РФ.
Супротек
Про повышение аптайма и поиск оборудования, которое выдержит всплески трафика.
SmartContracts.Engineer
В поисках надежного сервера для ICO-проекта и топового сисадмина для установки ПО блокчейн-ноды.
GetBlogger
Необходимость в серьезных мощностях, чтобы обрабатывать большое количество статистики онлайн.
Мегаплан
Про популярную CRM-систему, которая нашла надежный хостинг и соблюла закон «О персональных данных».
amoCRM
В связи с активным ростом компания хотела масштабироваться, увеличивать мощности и найти надежную резервную площадку.
Единый депозитарий РИД
О том, как компания строила распределенную устойчивую инфраструктура.
GoDesigner
Задача ㅡ выполнение закона «О персональных данных», чтобы держать информацию о клиентах в России.
ПромКод.ру
Когда нужна инфраструктура, которая будет расти вместе с компанией.
ФАКТ
Были важны инфраструктура, готовая к меняющимся нагрузкам, и независимость от атак на соседей по хостингу.
Revizto
Почему разработчику мобильных приложений было важно снизить задержки для зарубежных пользователей.
Учи.ру
Об инфраструктуре, которую можно настраивать под нагрузку, и соблюдении закона «О персональных данных».
РАЭК
Задача ㅡ обеспечение физической безопасности, чтобы серверы были надежно защищены от несанкционированного проникновения.
AGIMA
Когда скорость подключения серверов имеет значение, а еще гибкая инфраструктура с поминутной тарификацией и API.
Assist
О повышении отказоустойчивости инфраструктуры и сертификации PCI DSS.
Сайт-Менеджер
Про конструктор интернет-магазинов, которому важны место для хранения контента и средства контроля состояния сервисов.
Вебинар FM
Как сервис для проведения вебинаров снизил задержки передачи данных и сэкономил на пиках пользовательской активности.
Donorsearch
Как социальный IT-проект по развитию донорства нашел производительную инфраструктуру.
Датаграв
Про информационную гигиену и важность российского облака в работе с госструктурами и крупными компаниями.
CarPrice
Об облаке для разработчиков, которым они управляли сами, и соблюдении закона «О персональных данных».
Mastergrad
Владелец DIY-форума рассказывает о русском «Амазоне», серверах и технической поддержке.
Топвизор
«Искали надежные серверы в России, а нам сказали, что лучшие в России — это Selectel».