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Истории успеха клиентов

Success story

Узнайте, как мы помогли клиентам создать надежную IT-инфраструктуру для бизнеса и чем заслужили их доверие. Подробно рассказываем о задачах, решениях и результатах нашей работы.

Mozen

Поиск инфраструктуры для релиза второй версии сервиса.

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«Волконский»

Построение IT-системы с повышенными требованиями к отказоустойчивости.

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Cynteka

Поиск провайдера для оптимизации затрат на инфраструктуру.

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ВелоСтрана.ру

Размещение IT-систем и 1С на серверах провайдера для сети велосипедных магазинов.

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ПИК

Инфраструктура для перевода проектировщиков зданий на удаленку.

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igooods

Инфраструктура для сервиса по доставке продуктов из магазинов и гипермаркетов.

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Samsonite

Подготовка инфраструктуры компании к «черной пятнице».

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Kodix Automotive

Как веб-студия организовала свою инфраструктуру на 16 выделенных серверах.

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Zoon

Опыт рекомендательного сервиса по запуску корпоративного портала, который ежедневно посещают больше 500 сотрудников.

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Oggetto

Опыт интегратора интернет-магазинов по созданию международной платформы.

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Mailganer

Как сервис почтовых рассылок сократил расходы на IT-инфраструктуру.

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Envybox

Расширение инфраструктуры по мере увеличения числа пользователей на сайте компании.

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Synesis Group

Ключевая задача ㅡ выполнение требований 152-ФЗ и размещение облачной платформы на инфраструктуре в ДЦ в РФ.

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Супротек

Про повышение аптайма и поиск оборудования, которое выдержит всплески трафика.

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SmartContracts.Engineer

В поисках надежного сервера для ICO-проекта и топового сисадмина для установки ПО блокчейн-ноды.

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GetBlogger

Необходимость в серьезных мощностях, чтобы обрабатывать большое количество статистики онлайн.

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Мегаплан

Про популярную CRM-систему, которая нашла надежный хостинг и соблюла закон «О персональных данных».

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amoCRM

В связи с активным ростом компания хотела масштабироваться, увеличивать мощности и найти надежную резервную площадку.

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Единый депозитарий РИД

О том, как компания строила распределенную устойчивую инфраструктура.

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GoDesigner

Задача ㅡ выполнение закона «О персональных данных», чтобы держать информацию о клиентах в России.

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ПромКод.ру

Когда нужна инфраструктура, которая будет расти вместе с компанией.

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ФАКТ

Были важны инфраструктура, готовая к меняющимся нагрузкам, и независимость от атак на соседей по хостингу.

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Revizto

Почему разработчику мобильных приложений было важно снизить задержки для зарубежных пользователей.

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Учи.ру

Об инфраструктуре, которую можно настраивать под нагрузку, и соблюдении закона «О персональных данных».

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РАЭК

Задача ㅡ обеспечение физической безопасности, чтобы серверы были надежно защищены от несанкционированного проникновения.

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AGIMA

Когда скорость подключения серверов имеет значение, а еще гибкая инфраструктура с поминутной тарификацией и API.

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Assist

О повышении отказоустойчивости инфраструктуры и сертификации PCI DSS.

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Сайт-Менеджер

Про конструктор интернет-магазинов, которому важны место для хранения контента и средства контроля состояния сервисов.

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Вебинар FM

Как сервис для проведения вебинаров снизил задержки передачи данных и сэкономил на пиках пользовательской активности.

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Donorsearch

Как социальный IT-проект по развитию донорства нашел производительную инфраструктуру.

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Датаграв

Про информационную гигиену и важность российского облака в работе с госструктурами и крупными компаниями.

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CarPrice

Об облаке для разработчиков, которым они управляли сами, и соблюдении закона «О персональных данных».

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Mastergrad

Владелец DIY-форума рассказывает о русском «Амазоне», серверах и технической поддержке.

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Топвизор

«Искали надежные серверы в России, а нам сказали, что лучшие в России — это Selectel».

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