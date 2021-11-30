VPS/VDS-сервер в Нидерландах

Арендуйте виртуальный сервер на базе облачной платформы Selectel. Возьмем на себя заботы об отказоустойчивости и инфраструктуре, пока вы решаете задачи бизнеса.
  • Дата-центр в Амстердаме
  • Оплата в рублях
  • Мгновенное масштабирование
  • Удобная панель управления
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VPS/VDS в Нидерландах
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Рассчитайте стоимость VPS/VDS в Нидерландах

Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что вы получаете при оплате VPS/VDS-хостинга

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов,
  • DNS-хостинг без ограничений,
  • выделенный IP.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать виртуальный хостинг в Нидерландах, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.