Главное преимущество облачных серверов в том, что с ними легко менять нагрузку: увеличивать, если требуется масштабирование, или снижать, когда важнее сэкономить. Так интернет-магазин может подготовиться к черной пятнице, а затем — свернуть нагрузку, когда интерес клиентов вернется на привычный уровень. Все это можно сделать в несколько кликов.

В целом облачные серверы оптимальны для веб-хостинга разных масштабов: на них одинаково хорошо разместятся и небольшие лендинги, и сайты с миллионной аудиторией. Для управления сайтом можно подключить CMS: WordPress, Bitrix, Joomla или любую другую.

Также виртуальные серверы подойдут для работы систем аналитики, баз данных, проектов на PHP и Python, тестирования программ.