- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов,
- DNS-хостинг без ограничений,
- выделенный IP.
Рассчитайте стоимость VPS/VDS в Нидерландах
Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что вы получаете при оплате VPS/VDS-хостинга
VPS/VDS-сервер в Нидерландах — что внутри
Мощные процессоры
Наши серверы в Голландии работают на основе процессоров Intell® Xeonl® — они надежные и производительные. Используем оперативную память четвертого поколения (DDR4).
Быстрые диски
Арендуйте сервер с NVMe SSD-дисками, если работаете с нагрузками, которые требуют высокой скорости чтения и записи. Диски легко масштабируются — меняйте их размер в любой момент.
Готовые к работе образы
Пользуйтесь лицензионными образами последней версии. Они уже настроены и готовы к работе. Доступны Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux.
Почему аренда VPS/VDS в Нидерландах — в Selectel
Оплата в рублях
Оплачивайте услуги в привычной валюте вне зависимости от местоположения сервера.
Оплата производится по принципу pay-as-you-go. Вы платите только за ресурсы, которые фактически потребляет виртуальный сервер.
Удобное управление
Настраивайте сервер в панели управления Selectel. Наращивайте ресурсы, если требуется масштабирование, или уменьшайте, когда нагрузка на сервер снижается. Чтобы начать работу, потребуется меньше минуты: зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс, выберите сервер и нужные дополнительные услуги.
Автоматизируйте процесс управления облачным хостингом с помощью API или утилиты Terraform. Также управлять сервером можно через ISPmanager или Plesk: у нас доступны лицензии на ПО.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Отражайте атаки на уровне сетевых протоколов L3-L4. Защита от DDoS-атак Selectel фильтрует входящий трафик из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3-L4.
Чтобы обеспечить безопасность сайтов и приложений на уровне L7, а также фильтровать исходящий трафик, выбирайте решения наших партнеров DDoS-Guard и Qrator.
Перенос проектов на выгодных условиях
Наши инженеры помогут с миграцией проектов на инфраструктуру Selectel: оценят требования и бюджет, подберут решения и все бережно перенесут. А ваши сисадмины смогут сосредоточиться на более важных задачах.
Экосистема продуктов в Нидерландах
Вы можете не только арендовать облачные серверы в Амстердаме, но и создавать кластеры Managed Kubernetes, работать с базами данных в облаке, добавлять выделенные серверы, чтобы развернуть гибридную инфраструктуру.
Доступная техническая поддержка
Специалисты технической поддержки отвечают на вопросы в режиме 24/7 — без выходных и праздников. Пишите, чтобы узнать больше о настройке оборудования и администрировании.
Выберите дополнительные услуги, чтобы аренда VPS/VDS-хостинга в Амстердаме стала еще удобнее
Виртуальный сервер в Амстердаме — и не только
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Навои
4
24/7
Дата-центр в Амстердаме, Нидерланды
N+1
N+1
10+
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Разработка веб-приложения (интернет-магазина) в Telegram
Как подключить платежную систему с Payments к Telegram
Как настроить VPN IPsec
Миграция из AWS в Selectel
Миграция из Google Cloud в Selectel
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Какие задачи решают облачные серверы?
Главное преимущество облачных серверов в том, что с ними легко менять нагрузку: увеличивать, если требуется масштабирование, или снижать, когда важнее сэкономить. Так интернет-магазин может подготовиться к черной пятнице, а затем — свернуть нагрузку, когда интерес клиентов вернется на привычный уровень. Все это можно сделать в несколько кликов.
В целом облачные серверы оптимальны для веб-хостинга разных масштабов: на них одинаково хорошо разместятся и небольшие лендинги, и сайты с миллионной аудиторией. Для управления сайтом можно подключить CMS: WordPress, Bitrix, Joomla или любую другую.
Также виртуальные серверы подойдут для работы систем аналитики, баз данных, проектов на PHP и Python, тестирования программ.
Что влияет на цену VPS/VDS-хостинга в Нидерландах?
Цена складывается из стоимости ресурсов, которые потребляет облачный сервер. На нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Также в цену включается стоимость дополнительных услуг.
Чтобы рассчитать цену, используйте калькулятор.
Как оплатить VPS/VDS-хостинг в Нидерландах?
Оплатить работу сервера можно в панели управления Selectel, в разделе Баланс и платежи. Необходимо пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате аренды виртуального сервера за границей читайте в базе знаний.
Вы платите только за потребленные ресурсы, применяется почасовая оплата.
Вне зависимости от того, где размещаются ваши проекты, мы принимаем оплату в рублях.
Как начать работу с облачным хостингом в Нидерландах?
Создайте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и выберите нужную конфигурацию сервера: фиксированную или гибкую. Фиксированные конфигурации уже собраны и протестированы нашими специалистами. А гибкие могут оптимально подходить для ваших нестандартных нагрузок.
Если необходимо, выберите дополнительные услуги: например, подключите балансировщик нагрузки или настройте бэкапы.
Какие диски можно подключить к серверу?
Вы можете подключить локальный или сетевой диск.
Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного диска. У сервера может быть только один локальный диск.
Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.
Какие операционные системы доступны?
Вы можете выбрать образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Они уже готовы к работе.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой. Это касается и лицензионного ПО Microsoft, приобретенного у другого провайдера, если вам требуется Windows.
Подробнее о том, как создать или загрузить свой образ, читайте в базе знаний.
Где расположены дата-центры Selectel?
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также мы даем возможность развернуть инфраструктуру на базе площадок партнеров: это ЦОДы в Амстердаме, Ташкенте или Новосибирске.
Больше, чем VPS/VDS-хостинг в Голландии: экосистема для разных задач
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Настроить сеть и доставку контента
Балансировщик нагрузки
CDN
CDN Akamai
Оградить сайты и приложения от угроз
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать виртуальный хостинг в Нидерландах, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.