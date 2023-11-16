Back office

Руководитель административного отдела

Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Москва
Фиксированный
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Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Руководство административным отделом
  • Участие в разработке, планировании и контроле бюджета и ФОТ отдела
  • Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
  • Контроль материально-технического обеспечения компании
  • Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
  • Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, координация работы клининговой компании
  • Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения, а также пересмотр ранее заключенных договоров
  • Организация и участие в закупках различного рода товаров
  • Контроль за размещением продуктов, одноразовой посуды на кофе-поинтах
  • Подготовка тендерной документации и проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
  • Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
  • Организация и контроль переездов сотрудников
  • Обеспечение новых рабочих мест для сотрудников

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной должности в IT-компании
  • Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
  • Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
  • Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
  • Знание основ делопроизводства и документооборота

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Место работы: Москва, м. Октябрьское поле, ул. Берзарина, 36с3
  • График работы: с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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