Руководитель административного отдела

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.
Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.
Москва
Фиксированный
Основные задачи
- Руководство административным отделом
- Участие в разработке, планировании и контроле бюджета и ФОТ отдела
- Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
- Контроль материально-технического обеспечения компании
- Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
- Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, координация работы клининговой компании
- Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения, а также пересмотр ранее заключенных договоров
- Организация и участие в закупках различного рода товаров
- Контроль за размещением продуктов, одноразовой посуды на кофе-поинтах
- Подготовка тендерной документации и проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
- Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
- Организация и контроль переездов сотрудников
- Обеспечение новых рабочих мест для сотрудников
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной должности в IT-компании
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
- Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
- Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
- Знание основ делопроизводства и документооборота
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Место работы: Москва, м. Октябрьское поле, ул. Берзарина, 36с3
- График работы: с 9:30 до 18:30
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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