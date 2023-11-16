Стажировки и практики

Стажер в отдел CRM-маркетинга

Приглашаем на позицию стажера в отдел CRM-маркетинга, где вы научитесь решать стратегические задачи бизнеса с помощью коммуникаций. У вас будет возможность погрузиться в CRM, планировать и сопровождать мероприятия, развивать навыки верстки писем и тесно сотрудничать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения общей цели.

Санкт-Петербург
Стажировка
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Приглашаем на позицию стажера в отдел CRM-маркетинга, где вы научитесь решать стратегические задачи бизнеса с помощью коммуникаций. У вас будет возможность погрузиться в CRM, планировать и сопровождать мероприятия, развивать навыки верстки писем и тесно сотрудничать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения общей цели.

Санкт-Петербург
Стажировка

Основные задачи

  • Верстка, создание и запуск email-рассылок и email-кампаний
  • Запуск автоматических цепочек писем для удержания клиентов и увеличения конверсии.
  • Коммуникационная поддержка внутренних и внешних мероприятий, их сопровождение

Мы ожидаем

  • Желание работать в CRM
  • Коммуникабельность и открытость

Будет плюсом

  • Опыт работы и базовые навыки с визуальными редакторами Stripo, Figma, PS
  • Опыт работы с с email-маркетингом
  • Опыт работы с Excel: сводные таблицы, ВПР.

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.