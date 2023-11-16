Стажер в отдел CRM-маркетинга

Приглашаем на позицию стажера в отдел CRM-маркетинга, где вы научитесь решать стратегические задачи бизнеса с помощью коммуникаций. У вас будет возможность погрузиться в CRM, планировать и сопровождать мероприятия, развивать навыки верстки писем и тесно сотрудничать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения общей цели.