Стажер в отдел CRM-маркетинга

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Приглашаем на позицию стажера в отдел CRM-маркетинга, где вы научитесь решать стратегические задачи бизнеса с помощью коммуникаций. У вас будет возможность погрузиться в CRM, планировать и сопровождать мероприятия, развивать навыки верстки писем и тесно сотрудничать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения общей цели.
Санкт-Петербург
Стажировка
Основные задачи
- Верстка, создание и запуск email-рассылок и email-кампаний
- Запуск автоматических цепочек писем для удержания клиентов и увеличения конверсии.
- Коммуникационная поддержка внутренних и внешних мероприятий, их сопровождение
Мы ожидаем
- Желание работать в CRM
- Коммуникабельность и открытость
Будет плюсом
- Опыт работы и базовые навыки с визуальными редакторами Stripo, Figma, PS
- Опыт работы с с email-маркетингом
- Опыт работы с Excel: сводные таблицы, ВПР.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса