Младший системный инженер в ИТО Дубровка

Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
Вы будете иметь уникальную возможность прямого взаимодействия с клиентами и выполнения физических подключений. Это даст вам реальное преимущество в понимании работы и устройства всех проектов компании.
Благодаря работе над реальными задачами и контакту с клиентскими схемами коммутации и оборудованием, вы сможете лучше понять, какие цели и требования стоят перед использованием определенного серверного оборудования. Решение проблем клиентов будет способствовать непрерывному расширению ваших профессиональных знаний и применению их на практике.
Основные задачи
- Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
- Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
- Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Мы ожидаем
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимание принципов работы компьютерных сетей
- Опыт монтажа СКС
- Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 10-00 до 19-00
- Работа в п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
- Компенсация транспортных расходов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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