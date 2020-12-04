SmartContracts.Engineer

На инфраструктуре Selectel мы реализовали проект Smart Trip Platform — децентрализованную веб-систему для индивидуальных путешествий с оплатой за поездки, еду, проживание и другие услуги в криптовалюте. В системе участвуют путешественники, поставщики услуг и инвесторы.

Проект этот особенный, он предполагает вовлечение в индивидуальный туризм людей, верящих в крипту и имеющих опыт в обращении с крипто-активами. Соответственно, при создании проекта Smart Trip нам требовалось реализовать на сайте возможность работы с криптовалютой Эфир (Ethereum) и блокчейном, с последующим обменом Эфира на TripCash, крипту самого проекта.