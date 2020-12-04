Техническое сопровождение ICO-проектов — одно из направлений работы компании SmartContracts.Engineer. По своей сути ICO как форма инвестиций очень похожа на краудфандинг, — отличие в том, что в ICO инвесторы вкладывают свои активы в криптовалюте, а не обычные деньги. Правила и условия проведения всех раундов ICO описываются в смарт-контракте.
География
Весь мир
Бизнес
Консалтинг и техническое сопровождение ICO
Продукт
Онлайн-система с оплатой услуг путешествий в криптовалюте
О проекте
На инфраструктуре Selectel мы реализовали проект Smart Trip Platform — децентрализованную веб-систему для индивидуальных путешествий с оплатой за поездки, еду, проживание и другие услуги в криптовалюте. В системе участвуют путешественники, поставщики услуг и инвесторы.
Проект этот особенный, он предполагает вовлечение в индивидуальный туризм людей, верящих в крипту и имеющих опыт в обращении с крипто-активами. Соответственно, при создании проекта Smart Trip нам требовалось реализовать на сайте возможность работы с криптовалютой Эфир (Ethereum) и блокчейном, с последующим обменом Эфира на TripCash, крипту самого проекта.
«Для сбора крипто-средств (ICO) на проект портала Smart Trip Platform нам потребовался мощный выделенный сервер в инфраструктуре ЦОД. Selectel предоставил оборудование, установил виртуальную машину Битрикс, нод криптовалюты Эфир (Etherium) и клиента Geth, а также Node.js. Все было сделано профессионально, наш проект ICO за полгода собрал 2,78 млн. долларов».
Решение Selectel
Понимая, что у SmartContracts.Engineer не совсем стандартный запрос, мы обратились к 5 сервис-провайдерам, которые предоставляют выделенные серверы в аренду в ЦОД. В 3-х компаниях нас совсем не поняли, еще в одной выставили явно заградительную цену. В Selectel задали несколько уточняющих вопросов, разграничили зоны ответственности и выполнили необходимые для нас работы — установили и настроили виртуальную машину для работы веб-сайта, ноду криптовалюты Эфир (Etherium) и клиента Geth, а также Node.js на выделенном сервере в конфигурации Intel® Xeon® 3.6 ГГц, 64 ГБ DDR4, 1ТБ SSD.
Во время установки и настройки в ЦОД выделенного сервера мы очень активно общались с поддержкой Selectel, так как с обеих сторон постоянно возникали новые вопросы и уточнения. Очень помогло то, что ваши сотрудники действительно вникали в ситуацию, прислушивались к нашему опыту и были готовы к решению очень нестандартных задач.
Результат
Сайт проекта Smart Trip Platform и маркетинговая кампания были запущены вовремя. Сумма привлеченных инвестиций с января по август 2018 года составила 2,78 млн. долларов.
Реализуйте похожий проект
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.