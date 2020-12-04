Правовед.RU помогает компаниям и частным лицам быстро решать юридические вопросы, а юристам — зарабатывать на консультациях клиентов. Чтобы получить помощь, пользователям сервиса не нужно тратить время на походы в офис — достаточно пообщаться со специалистом онлайн или по телефону. Юристы Правовед.RU предлагают разные услуги — например, оказывают юридическую поддержку бизнесу и подготавливают документы: договоры, заявления, жалобы и многие другие.
География
Россия
Бизнес
Юридическая помощь
Продукт
Веб-сервис и приложение
Какие задачи нужно было решить
Соответствовать требованиям законодательства
Правовед.RU размещал свои системы у зарубежного провайдера, но в 2015 году вступило в силу положение, определенное в законе 242-ФЗ. Оно обязало операторов персональных данных хранить, собирать и обрабатывать личную информацию россиян на территории страны. Это означало, что сервису было нужно перевезти свои системы на инфраструктуру российского провайдера — Правовед.RU работает с клиентами из России.
Переехать к российскому провайдеру
Хотя требования о хранении персональных данных обязывали Правовед.RU переехать на российскую инфраструктуру, компания думала о переезде еще до вступления закона в силу. Размещение систем в дата-центре на территории России позволяло ускорить отдачу контента до пользователей, быстрее взаимодействовать с провайдером и службой поддержки и сократить затраты на IT-инфраструктуру — хостинг в России обходится дешевле, так как цены не зависят от перепада курса валют.
Оптимизировать IT-инфраструктуру
Правовед.RU не мог построить у своего провайдера инфраструктуру, подходящую по всем параметрам. Компания хотела настраивать «железо» под потребности бизнеса с помощью дополнительных конфигураций серверов, но заказать их у своего провайдера было невозможно — оборудование могло подходить по мощности, а добавить SSD для него было нельзя. Скорость и качество работы облака тоже не подходили. Приходилось делить облако с другими клиентами, не получалось изолироваться для повышения производительности.
Разделить сервисы
До переезда в Selectel Правовед.RU начал развивать второй продукт — Feedot. Это партнерская сеть, которая позволяет собирать и продавать лиды юридической тематики, чтобы вебмастеры зарабатывали на своих сайтах, а юридические компании находили клиентов. Оба сервиса размещались на одной инфраструктуре в виде монолитной системы, где все работало вместе. Платформы использовали одну базу данных и поэтому влияли на работу друг друга. Если у Правовед.RU возникала нестандартная нагрузка, атака на сайт, или в продакшен попадал баг, это влияло и на второй сервис. Платформы мешали друг другу — их нужно было разъединить не только по целям бизнеса, но и физически: разделить базу данных и разбить монолитное приложение на несколько сервисов и микросервисов.
Масштабировать IT-инфраструктуру
С ростом нагрузки у команды возникла потребность в масштабировании. Нужно было найти способ оптимально использовать серверные ресурсы и иметь возможность добавлять их легко и быстро, если происходили всплески количества пользователей.
«Нам понравились услуги Selectel, потому что среди них есть облачные услуги, возможность гибко настраивать сервер под свои нужды и заказать выделенные сервер с любой конфигурацией. Благодаря этому мы смогли попробовать разные типы серверов и разную архитектуру наших проектов. В Selectel мы могли получить все, что хотели — и это очень хорошо».
Какие решения Selectel помогли
В 2015 году Правовед.RU переехал в Selectel. Компания попыталась сразу перевезти свои проекты в «Облачную платформу», но поняла, что на построение инфраструктуры в облаке не хватало опыта сотрудников и ресурсов. За нужное ей время она не смогла настроить автоматическую работу облака и решила оставить там только тестовые среды и микросервисы, которые не требовали высокой стабильности и отказоустойчивости, — за ними не нужен был постоянный контроль администраторов.
Основные проекты команда перенесла на выделенные серверы и в 2019 году начала разделять инфраструктуру под 2 проекта: Правовед.RU и Feedot. Специалисты компании самостоятельно выносили платформу лидогенерации на отдельные серверы. Начали с приложений по фильтрации и модерации лидов, и в итоге они стали полностью изолированными от систем Правовед.RU. Затем компания продолжила переносить Feedot: лендинги, личные кабинеты для вебмастеров и покупателей лидов — для этого команда подключала дополнительные серверы. Финалом переноса стало разделение базы данных на 2 — каждому проекту предоставили отдельную. С тех пор оба сервиса работают независимо друг от друга.
Когда компания начала расти, у нее появилось больше специалистов для решения конкретных архитектурных проблем. Она смогла подключить дополнительные серверы произвольной конфигурации и настроить их масштабирование, что позволяло адаптироваться под разные нагрузки — ночью сервер простаивал, а днем выдерживал множество визитов на сайт. Иногда у сервиса происходил активный рост количества пользователей, который длился от нескольких часов до дня. Например, много людей заходило на сайт после введения новых льгот и законов, чтобы узнать, касаются ли их эти изменения. Во время пандемии COVID-19 компания узнавала о выступлениях президента по трафику и количеству лидов на сайте — их количество тоже росло. Когда начинались выходные или праздники, количество пользователей на сайте, наоборот, падало — в это время люди отдыхали и занимались повседневными делами.
Выделенные и облачные серверы Правовед.RU находились в дата-центрах Москвы и Петербурга. Чтобы объединить их в комплексную защищенную инфраструктуру и максимально защитить свои системы, компания подключила L3 сеть. С ее помощью команда Правовед.RU экономила на трафике, потому что внутри сети скорость и трафик не ограничены. Также сеть позволила изолировать группы серверов и защитить данные, что обеспечило повышенную безопасность сервисов компании.
В 2020 году команда Правовед.RU начала готовиться к переносу проекта Feedot в кластер Kubernetes, чтобы увеличить отказоустойчивость и упростить управление приложениями. Для этого пришлось доработать приложения в соответствие с правилами 12 факторов — методологии создания веб-приложений. Одно из таких правил требовало перенести файлы из системы серверов в сторонние хранилища. Чтобы это сделать, компания решила использовать «Облачное хранилище» Selectel. Для тестирования сервиса команда перенесла в холодное хранилище провайдера 1 Гб пользовательских файлов — счета на оплату клиентов сервиса Feedot. В итоге благодаря облаку компания перестала мониторить свободное место для файлов на сервере — в облачном хранилище нет ограничений по объему данных и файлов. Также получилось снизить требования к серверам приложений и упростить создание и организацию бэкапов.
Несмотря на то, что команда Правовед.ru в основном самостоятельно решала вопросы с инфраструктурой, иногда она обращалась за помощью в техподдержку Selectel. Общение с ней всегда оставляло положительные впечатления. Один из примеров, когда техническая поддержка очень помогла, — DDoS-атака на Правовед.RU летом 2020 года. Благодаря специалистам Selectel получилось быстро подключить NetGuard и успешно защититься от последующих попыток атаковать сайт.
«Подход ваших сотрудников заключается не в том, чтобы просто сделать, как мы попросили. Они понимают, какая задача или проблема стоит, понимают, каких целей хотим достигнуть, — и предлагают решения. Техподдержка Selectel реагирует качественно и быстро».
Каких результатов добились
Теперь для сервиса Правовед.RU компания арендует 4 сервера: 2 для основной и резервной баз данных, 2 сервера для приложения.
Компания начинала свой путь с одного сервиса, но за время сотрудничества с Selectel она развила партнерскую программу Feedot как отдельный продукт. У платформы лидогенерации инфраструктура состоит из 8 серверов: «железо» для приложений, которое нужно для получения и обработки лидов, сервер для отдачи статики, связанной с партнерскими виджетами, серверы для основной базы и резервных данных, фронтенда и несколько виртуальных машин для тестового окружения.
За 5 лет она смогла сократить стоимость инфраструктуры: переехала на серверы подешевле и отказалась от дополнительных серверов приложений. Для дальнейшей экономии и упрощения масштабирования компания планирует переехать в облако.
Цель IT-отдела — перейти к более гибкому управлению инфраструктурой. Сейчас она завязана на умениях и знаниях тех людей, которые ее настраивали — системных администраторов и разработчиков. Команда хочет привести управление инфраструктурой в состояние, когда вся инфраструктура описана в коде и автоматически может развертываться у любого провайдера. Также компания хочет перенести в «Облачное хранилище» файлы Правовед.RU — около 2 Тб документов, фотографий и архивов в холодное хранилище.
До Selectel у сервиса Правовед.RU было от 100 тыс. до 150 тыс. уникальных посетителей в день — этот показатель вырос примерно в 2 раза, до 250 тыс. Платформа Feedot без проблем выдерживает несколько миллионов показов статических виджетов в день на страницах партнеров.
В планах у компании — стать самой крупной партнерской сетью по юридическому трафику. Как Правовед.RU, команда хочет расширить сервис и стать окном юридической помощи для любого человека, у которого возникла проблема. Компания хочет повышать юридическую грамотность у людей, развивать правовое поле и гражданское государство.
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