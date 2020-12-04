В 2015 году Правовед.RU переехал в Selectel. Компания попыталась сразу перевезти свои проекты в «Облачную платформу», но поняла, что на построение инфраструктуры в облаке не хватало опыта сотрудников и ресурсов. За нужное ей время она не смогла настроить автоматическую работу облака и решила оставить там только тестовые среды и микросервисы, которые не требовали высокой стабильности и отказоустойчивости, — за ними не нужен был постоянный контроль администраторов.

Основные проекты команда перенесла на выделенные серверы и в 2019 году начала разделять инфраструктуру под 2 проекта: Правовед.RU и Feedot. Специалисты компании самостоятельно выносили платформу лидогенерации на отдельные серверы. Начали с приложений по фильтрации и модерации лидов, и в итоге они стали полностью изолированными от систем Правовед.RU. Затем компания продолжила переносить Feedot: лендинги, личные кабинеты для вебмастеров и покупателей лидов — для этого команда подключала дополнительные серверы. Финалом переноса стало разделение базы данных на 2 — каждому проекту предоставили отдельную. С тех пор оба сервиса работают независимо друг от друга.