«Волконский» — сеть пекарен-кондитерских, расположенных в России (Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже) и Украине (Киеве). Компания существует с 2005 года — тогда семейная пара из Парижа Стефани и Александр Гарез открыли первое заведение. Cейчас сеть кафе насчитывает более 60 точек. Главная цель «Волконского» — приносить людям радость через привычные, но очень вкусные вещи.
География
Россия, Украина
Бизнес
Общественное питание
Продукт
Хлебобулочные и кондитерские изделия
Какую задачу было важно решить
Найти надежного российского провайдера
До Selectel у компании была частично виртуализированная инфраструктура на арендованных серверах в немецком дата-центре Hetzner. Там размещались базы данных, почтовые и файловые приложения. Но со временем у «Волконского» возникли претензии к сервису иностранного провайдера: у хостинга случались неполадки в работе, а техническая поддержка не могла оперативно решить проблемы. К тому же после принятия в 2017 году закона о хранении и обработке персональных данных (152-ФЗ) серверы должны были располагаться на территории РФ. После этого «Волконский» начал поиск провайдера в России.
Компания искала хостинг, в котором можно было бы построить отказоустойчивую инфраструктуру с учетом накопленного опыта и избавиться от недостатков прежней системы. Кроме того, для «Волконского» было важно повысить надежность платформы и упростить взаимодействие с технической поддержкой.
В компании рассматривали 4 провайдеров, но выбор сделали в пользу Selectel. «Волконскому» понравился интерфейс панели my.selectel.ru, выбор услуг, а также работа менеджера на этапе консультаций и заключения контракта. Кроме того, именно Selectel рекомендовали IT-отделу коллеги из головного офиса компании.
«К провайдеру, услугами которого мы пользовались, у нас были нарекания как по качеству сервиса, так и по удобству взаимодействия с технической поддержкой. Кроме того, в соответствии с законом о хранении персональных данных наши серверы должны располагаться на территории РФ. Все это послужило поводом искать нового провайдера. В результате мы остановились на компании Selectel, чье предложение нам подошло наилучшим образом».
Какое решение Selectel помогло
«Волконский» арендовал выделенные серверы, специально сконфигурированные под определенные бизнес-задачи. В компании начали с 3 кастомных серверов, а потом взяли еще 1, готовой конфигурации.
Никаких особых трудностей при переезде на новую инфраструктуру не было. Все вопросы и проблемы решались быстро через техподдержку.
«Если говорить про аппаратную часть, планировали ресурсы и заказывали необходимые серверы в нужной конфигурации, „собирали“ систему в соответствии с заранее разработанной архитектурой, по необходимости прибегая к помощи специалистов Selectel. После мы перешли к более сложной программной части, но это уже отдельная история».
Каких результатов добились
Путь с момента поиска провайдера до аренды первых серверов у «Волконского» занял меньше 2 месяцев. В компании отметили, что в рамках прежнего бюджета они получили более стабильную и надежную систему, простую и удобную в работе.
«В настоящее время в Selectel нас все устраивает, на ближайшее время планов по расширению инфраструктуры нет. Но если они появятся, обязательно обратимся к вам».
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