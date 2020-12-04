До Selectel у компании была частично виртуализированная инфраструктура на арендованных серверах в немецком дата-центре Hetzner. Там размещались базы данных, почтовые и файловые приложения. Но со временем у «Волконского» возникли претензии к сервису иностранного провайдера: у хостинга случались неполадки в работе, а техническая поддержка не могла оперативно решить проблемы. К тому же после принятия в 2017 году закона о хранении и обработке персональных данных (152-ФЗ) серверы должны были располагаться на территории РФ. После этого «Волконский» начал поиск провайдера в России.

Компания искала хостинг, в котором можно было бы построить отказоустойчивую инфраструктуру с учетом накопленного опыта и избавиться от недостатков прежней системы. Кроме того, для «Волконского» было важно повысить надежность платформы и упростить взаимодействие с технической поддержкой.

В компании рассматривали 4 провайдеров, но выбор сделали в пользу Selectel. «Волконскому» понравился интерфейс панели my.selectel.ru, выбор услуг, а также работа менеджера на этапе консультаций и заключения контракта. Кроме того, именно Selectel рекомендовали IT-отделу коллеги из головного офиса компании.