Synesis Group

Белорусская компания Synesis занимается разработкой, интеграцией и внедрением платформ на основе облачных технологий и искусственного интеллекта в интересах крупных компаний и государственных организаций. Одно из направлений — предоставление сервиса для управления массовыми мероприятиями Loom.
География
США, Европа, страны СНГ
Бизнес
AI, Big Data, облачные приложения
Продукт
Event Management Systems
Какую задачу было важно решить
Размещение инфраструктуры на территории России
В Selectel компания обратилась в рамках выполнения своего проекта в России. Главным для Synesis было разместить собственную облачную платформу и систему Loom на инфраструктуре в дата-центре на территории России. У заказчика, с которым она работала, были обязательные требования по выполнению 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с этим, Synesis искала надежного российского провайдера IT-инфраструктуры.
Для компании была важна как техническая база провайдера, так и его знания обо всех аспектах информационной безопасности и правовых вопросах, связанных с тонкостями российского законодательства.
Нам удалось в короткие сроки развернуть облачную платформу и системы на критичной для нас инфраструктуре, в силу чего мы без проблем смогли реализовать свой проект в Российской Федерации в срок.
Какие решения Selectel помогли
Synesis обращалась к другим российским провайдерам, но столкнулась с медленными корректировками спецификации и долгими ответами. Так как проект нужно было запустить быстро, компании было важно получать фидбек в максимально короткие сроки. Selectel подстроилась под этот ритм, быстро обновляя свои коммерческие предложения. Наш рекорд — 16 предложений за день.
Мы знали, что проект, реализуемый Synesis, был рассчитан на несколько месяцев. Перед нами стояла задача подготовить инфраструктуру для запуска в четко обозначенный срок и соблюсти дедлайн.
Основная трудность проекта — долгое согласование коммерческих условий с заказчиком, для которого Synesis предоставлял сервисы. Запуск проекта зависел от них, наш клиент Synesis выступал провайдером сервиса Loom, а мы — провайдером для размещения инфраструктуры Synesis. Несмотря на сложности, мы реализовали проект в срок.
Самое главное, что мы за очень быстрый срок смогли предоставить клиенту большое количество серверов произвольной конфигурации с обеспечением их средствами защиты информации. Такое для провайдеров в России крайне затруднительно. И это главный факт. Я ставил на то, что за две недели мы запустим проект. 7 дней на подготовку серверов, включая сборку и тестирование, и 3 — на подключение всего оборудования в аттестованном сегменте ЦОД. В итоге за 10 дней мы смогли подготовить и подключить все серверы.
Каких результатов добились
Synesis успешно реализовала свой проект. Задача по обеспечению отказоустойчивости и стабильному аптайму была выполнена. Результата удалось достичь за счет подготовленной аттестованной инфраструктуры Selectel, физической изоляции сети клиента, отсутствия капитальных затрат, а также быстрого предоставления производительных серверов и средств сетевой безопасности.
В короткий срок мы реализовали комплексный проект для иностранной компании, к которому предъявлялись требования российского законодательства и внутренних политик безопасности. И все это — без капитальных затрат для заказчика. Размещение серверов в аттестованном сегменте ЦОД позволило переложить выполнение ряда требований по безопасности на Selectel. При этом использовалось выделенное сетевое оборудование для изоляции инфраструктуры заказчика.
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