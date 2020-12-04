Synesis Group

В Selectel компания обратилась в рамках выполнения своего проекта в России. Главным для Synesis было разместить собственную облачную платформу и систему Loom на инфраструктуре в дата-центре на территории России. У заказчика, с которым она работала, были обязательные требования по выполнению 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с этим, Synesis искала надежного российского провайдера IT-инфраструктуры.

Для компании была важна как техническая база провайдера, так и его знания обо всех аспектах информационной безопасности и правовых вопросах, связанных с тонкостями российского законодательства.