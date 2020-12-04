ПромКод.ру

В чем суть вашего проекта?

Мы рассказываем пользователям о скидках в интернет-магазинах. Проект есть в нескольких странах — первую версию начали в России, в 2012 году.

В других странах — это отдельные проекты?

Нет, это адаптированные локализации во Франции, США, Турции, Украине — базы у всех разные.

И где лучше всего получается?

Во Франции и в России.

А почему там?

Думаю, просто подобрались хорошие команды с хорошим менеджментом, у них получилось зацепиться.

Каждый рынок — это набор магазинов. Где-то их больше: например, в США — десятки тысяч. А где-то — меньше: в Рунете у нас было около тысячи магазинов, которые интересны покупателям.

Начать сразу с десяти тысяч магазинов тяжело — американское направление очень конкурентное, там сложно закрепиться, в отличие от Рунета.

Как появилась идея проекта?

Тогда был сильный проект RetailMeNot. Когда мы анализировали, чем бы заняться, я был их клиентом — закупался в западном сегменте интернета, использовал их купоны и скидки. Стало интересно стало реализовать такой проект в Рунете.

Но ведь были конкуренты: «Биглион» или что там еще…

Биглион — это немного другое. Там используют купоны, а у нас — промокоды. Купон вы покупаете за деньги и идете покупать что-то конкретное со скидкой. У нас другая тема — бесплатно получаете мгновенную скидку, причем, можете это сделать непосредственно перед покупкой. Есть интернет-магазин одежды Wildberries или, например, Lamoda — они дают пользователям промокоды или чтобы привлечь новых клиентов, или коды на какие-то коллекции, которые им нужно продать. Выбор получается больше, чем с купонами.

Начинали с Рунета?

Вообще, начали с Америки, но там были сложности. Большая база магазинов — нужна большая команда, а нас было всего двое. Поэтому первый серьезный проект — да, в Рунете.

И с чего вообще нужно начинать?

Мы анализируем конкуренцию, количество магазинов, покупателей — потом решаем: заходить или нет. Есть, например, Англия, где много магазинов и покупателей, но опять нужна большая команда. А есть рынок маленький: Чехия, например — тут наоборот ограничено количество и магазинов, и покупателей. Нужно найти золотую середину. С Америкой был чересчур амбициозный проект (смеется).

И как все устроено — просто звоните в магазины и просите скидку?

Нет-нет. Мы работаем через партнерские сети. В Рунете есть большие сети: admitad, doubletrade, gdeslon и другие агрегаторы партнерских программ — они предоставляют эти программы веб-мастерам, то есть нам. Через одного агрегатора мы можем работать сразу с сотней или тысячей магазинов. Это избавляет нас от общения с каждым магазином.

Как-то слишком просто звучит. Надо просто связаться с агрегатором и можно начинать…

Ну так можно про все сказать. Просто сделай Google и выходи на поисковой рынок. Но есть нюансы (смеется). У нас целая команда технических специалистов, каждую неделю-две — технические релизы на сайте, не просто на месте стоим, меняемся.

А в чем нюансы? Удобство пользователей?

И удобство, и в техническом плане, и предложения на сайте… Основная миссия — не огорчить покупателя, мы должны сделать так, чтобы он купил товар со скидкой или подарком.

Эксклюзив какой-то бывает?

Конечно, с некоторыми магазинами мы работаем на особых условиях, и они дают нам скидки, которых нигде больше нет.

Тут уже надо напрямую?

Бывает, но не обязательно. Иногда менеджеры партнерской сети что-то такое делают специально для нас, если мы приводим хороших клиентов в магазин. Своеобразная благодарность от магазина, получается. Ну и способ увеличить совместные продажи.

Если кто-то захочет сейчас сделать такой же сайт как у вас, ему будет сложно?

Сложнее, чем нам: выросла конкуренция, появились большие проекты с крупными базами.

Но ведь пользователи могут искать скидки на разных сайтах?

Конечно, скидку заберут там, где дадут. То есть, чем вы быстрее дадите скидку, тем выше шанс, что клиент никуда не пойдет.

Кто, кстати, ваши посетители?

В основном — люди до 45 лет, активные пользователи интернета, естественно. Мужчины в основном берут технику, арендуют автомобили или покупают онлайн-обучение, женщины — чаще что-то по fashion-направлению: одежда, косметика. И те, и другие часто ищут скидки на отели и авиабилеты.

Пользователи из разных стран чем-то отличаются?

На западе раньше узнали, что такое промокоды и начали активно их использовать. Если у нас из сотни покупателей промокоды будут использовать 30 человек, то у них — до 80.

В том, какие товары покупают, есть отличия?

В целом — почти одно и то же. Но на западе больше, например, покупают софт. Впрочем, у нас сейчас тоже начинают понимать, что софт должен быть лицензионным, продажи растут.

Российские магазины одинаково себя ведут с западными коллегами?

Там более популярны распродажи вроде «черной пятницы». И скидки в магазинах достигают 50%. Это реальные. У нас пользователи часто замечают, что интернет-магазин продает какую-то вещь за 1 000 рублей, перед «черной пятницей» вдруг поднимает цену в два раза, а потом на ажиотаже ее пытается продавать за 1 200. У западных магазинов я такой тенденции не замечал…

Прямо все по-честному?

Ну, не прямо все… Но честнее (смеется). Наш рынок тоже становится цивилизованным — из развивающихся переходит в развитые. Схем с повышением цены все меньше, но кто-то до сих пор так работает. Что удивительно, иногда это крупные сети. Вместо того, чтобы использовать такой день, получить прибыль, магазин пытается гнаться за ценой — подводит и покупателей, и себя, и все событие в целом. Люди начинают думать, что все эти распродажи — липа.

Кстати, когда был «черный вторник», упал курс рубля, произошла спонтанная распродажа, без участия интернет-магазинов — результаты превышали «пятницу» в 3–4 раза.

Все подряд скупали?

Сначала технику и дорогие вещи. Когда кончилась техника — все подряд, да. Напомнило девяностые годы, когда лишь бы куда-нибудь вложить.

Из наших услуг вы используете «Виртуальное приватное облако» — это как раз из-за распродаж?

Да, нам нужен был сервер под плавающую нагрузку, но не только. Одно из условий было в том, что мы постоянно росли — сто, двести человек, потом тысяча, потом десять тысяч — и нам нужна была инфраструктура, которая бы росла вместе с нами. VPC подошло идеально. Кроме того, мы и данные там храним, и тестовые серверы запускаем.

Давно его используете?

С 2012 года, с самого старта.

И почему выбрали Selectel?

По рекомендации вашего клиента. С того момента проблем никаких не было. На тот момент мало кто в России вообще слышал слово «облако». И в техническом плане Selectel был на хорошем уровне.