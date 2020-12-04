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Oggetto

Success story
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Компания Oggetto создает и занимается дальнейшей поддержкой интернет-магазинов: оказывает услуги по бизнес-консалтингу, проектирует и разрабатывает площадки для онлайн-продаж, участвует в дальнейшем развитии e-commerce-проектов. Среди клиентов Oggetto — Puma, Vichy, Jaguar, Befree и другие крупные мировые бренды. У компании есть опыт создания интернет-магазинов в Турции, Бразилии, Чили, ЮАР и Украине.

География

Россия

Бизнес

e-commerce

Продукт

Создание и развитие интернет-магазинов

Какую задачу важно было решить

Создать международную платформу

Oggetto помогает крупным российским и международным компаниям развивать свои онлайн-продажи. Одним из таких клиентов стала корпорация Puma SE, бренд спортивной одежды, — специалисты Oggetto создали для ее российского подразделения интернет-магазин. Сайт стал пользоваться популярностью, и это увидели в главном офисе корпорации в Германии. Успех не заставил себя ждать — в 2019 году Puma SE предложила Oggetto создавать интернет-магазины и для подразделений других стран.

Для создания международной платформы не хватало инфраструктуры: нужны были серверы, которые легко разворачиваются в любой точке мира и соответствуют местным законам. Подходящим вариантом оказалось облако Amazon Web Services (AWS) — оставалось найти их партнера в России, который работает с юрлицами напрямую.

«Предложение было отличным — ведь то, что начиналось как локальное внедрение, должно было превратиться в целую платформу для развивающихся рынков: Украины, Турции, Бразилии, Чили и ЮАР».

Павел Седаков, директор по развитию, Oggetto

Какие решения Selectel помогли

Команда Oggetto обратилась к нескольким провайдерам, но общение с Selectel понравилось им больше всего: менеджеры отвечали быстро и грамотно, консультировали по всем вопросам. Для компании оперативная обратная связь оказалась приоритетным показателем, поэтому Oggetto остановили свой выбор на Selectel.

Мультиоблачная среда

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Чтобы помочь команде запустить международную платформу, мы предоставили сервисы AWS в «Мультиоблачной среде». Это решение позволяет создать отказоустойчивую инфраструктуру в разных странах с несколькими глобальными провайдерами на выбор, в том числе и с Amazon.

Новые сайты Puma SE должны были выдерживать такую же нагрузку, как и российский интернет-магазин. Чтобы убедиться в правильности выбора облачных ресурсов, мы провели нагрузочное тестирование сервисов AWS — так, один из сайтов выдерживал 500 конкурентных пользователей одновременно, что равно 5000 реальных посетителей.

Поначалу возникали сложности с расчетами из-за разных валют — на стороне Selectel все проходило в рублях, а у Amazon в долларах. Курс скакал, и постоянно случались переплаты или недоплаты за услугу. Чтобы решить проблему, бухгалтеры из Selectel и Oggetto собрали все платежи в одном документе, сопоставили их и разобрались в том, кто и сколько должен доплатить.

Реализация проекта в Selectel от первых контактов до юридических согласований заняла полтора месяца. За это время Oggetto получили серверы AWS с установленной на них операционной системой, которые позволили команде сосредоточиться на запуске интернет-магазинов и не думать об обслуживании инфраструктуры — эта задача была на стороне Selectel.

Каких результатов добились

3 группы серверов
1 в Лондоне для сайта в ЮАР,
2 — в Сан-Паулу для сайтов в Чили и Бразилии
500 конкурентных пользователей
одновременно выдержали сервисы AWS

Теперь у Oggetto 3 группы серверов: 1 в Лондоне для сайта в ЮАР, а еще 2 — в Сан-Паулу для сайтов в Чили и Бразилии. С помощью AWS компания вышла на новый уровень развития и развернула отказоустойчивую инфраструктуру для мирового бренда спортивной одежды. Со своей стороны мы обеспечили доступность сервисов на уровне 99,999% и существенно оптимизировали расходы на поддержание инфраструктуры.

«После того как в декабре запустился третий интернет-магазин, мы ни разу не взаимодействовали с техническими специалистами: все работает стабильно и не вызывает вопросов. Да и за все время сотрудничества с Selectel не было никаких происшествий. Для меня, как для руководителя проектов, это самое главное — понимать, что система работает сама, и не стоит ожидать проблем. Если кому-то будут нужны аналогичные услуги, я буду рекомендовать Selectel как надежного партнера»

Михаил Друппов, руководитель проектов, Oggetto

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