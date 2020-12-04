Компания Oggetto создает и занимается дальнейшей поддержкой интернет-магазинов: оказывает услуги по бизнес-консалтингу, проектирует и разрабатывает площадки для онлайн-продаж, участвует в дальнейшем развитии e-commerce-проектов. Среди клиентов Oggetto — Puma, Vichy, Jaguar, Befree и другие крупные мировые бренды. У компании есть опыт создания интернет-магазинов в Турции, Бразилии, Чили, ЮАР и Украине.
География
Россия
Бизнес
e-commerce
Продукт
Создание и развитие интернет-магазинов
Какую задачу важно было решить
Создать международную платформу
Oggetto помогает крупным российским и международным компаниям развивать свои онлайн-продажи. Одним из таких клиентов стала корпорация Puma SE, бренд спортивной одежды, — специалисты Oggetto создали для ее российского подразделения интернет-магазин. Сайт стал пользоваться популярностью, и это увидели в главном офисе корпорации в Германии. Успех не заставил себя ждать — в 2019 году Puma SE предложила Oggetto создавать интернет-магазины и для подразделений других стран.
Для создания международной платформы не хватало инфраструктуры: нужны были серверы, которые легко разворачиваются в любой точке мира и соответствуют местным законам. Подходящим вариантом оказалось облако Amazon Web Services (AWS) — оставалось найти их партнера в России, который работает с юрлицами напрямую.
«Предложение было отличным — ведь то, что начиналось как локальное внедрение, должно было превратиться в целую платформу для развивающихся рынков: Украины, Турции, Бразилии, Чили и ЮАР».
Какие решения Selectel помогли
Команда Oggetto обратилась к нескольким провайдерам, но общение с Selectel понравилось им больше всего: менеджеры отвечали быстро и грамотно, консультировали по всем вопросам. Для компании оперативная обратная связь оказалась приоритетным показателем, поэтому Oggetto остановили свой выбор на Selectel.
Чтобы помочь команде запустить международную платформу, мы предоставили сервисы AWS в «Мультиоблачной среде». Это решение позволяет создать отказоустойчивую инфраструктуру в разных странах с несколькими глобальными провайдерами на выбор, в том числе и с Amazon.
Новые сайты Puma SE должны были выдерживать такую же нагрузку, как и российский интернет-магазин. Чтобы убедиться в правильности выбора облачных ресурсов, мы провели нагрузочное тестирование сервисов AWS — так, один из сайтов выдерживал 500 конкурентных пользователей одновременно, что равно 5000 реальных посетителей.
Каких результатов добились
2 — в Сан-Паулу для сайтов в Чили и Бразилии
Теперь у Oggetto 3 группы серверов: 1 в Лондоне для сайта в ЮАР, а еще 2 — в Сан-Паулу для сайтов в Чили и Бразилии. С помощью AWS компания вышла на новый уровень развития и развернула отказоустойчивую инфраструктуру для мирового бренда спортивной одежды. Со своей стороны мы обеспечили доступность сервисов на уровне 99,999% и существенно оптимизировали расходы на поддержание инфраструктуры.
«После того как в декабре запустился третий интернет-магазин, мы ни разу не взаимодействовали с техническими специалистами: все работает стабильно и не вызывает вопросов. Да и за все время сотрудничества с Selectel не было никаких происшествий. Для меня, как для руководителя проектов, это самое главное — понимать, что система работает сама, и не стоит ожидать проблем. Если кому-то будут нужны аналогичные услуги, я буду рекомендовать Selectel как надежного партнера»
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