Oggetto помогает крупным российским и международным компаниям развивать свои онлайн-продажи. Одним из таких клиентов стала корпорация Puma SE, бренд спортивной одежды, — специалисты Oggetto создали для ее российского подразделения интернет-магазин. Сайт стал пользоваться популярностью, и это увидели в главном офисе корпорации в Германии. Успех не заставил себя ждать — в 2019 году Puma SE предложила Oggetto создавать интернет-магазины и для подразделений других стран.

Для создания международной платформы не хватало инфраструктуры: нужны были серверы, которые легко разворачиваются в любой точке мира и соответствуют местным законам. Подходящим вариантом оказалось облако Amazon Web Services (AWS) — оставалось найти их партнера в России, который работает с юрлицами напрямую.