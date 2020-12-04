Mastergrad

Алекс, как в эпоху Facebook выживает такой немного устаревший инструмент коммуникации, как форум? Насколько велик его маркетинговый потенциал?

Не устаревший, отнюдь! Форум — явление древнее, как мир. Еще греки и римляне баловались такой формой общения. Если вам нужны советы экспертов, коллективное обсуждение не в формате двух-трех фраз, а более развернутое, то лучшее место — тематические форумы с устоявшейся аудиторией. Маркетинговый потенциал фантастический, точные данные — коммерческая тайна.

Расскажите подробнее о Mastercity.ru.

Это старейший форум DIY (Do-It-Yourself) в рунете, один из самых больших. Сейчас он балансирует между первым и вторым местом по популярности в СНГ.

Наша компания выкупила проект и занялась его развитием в 2015 году. Мы переделали код, структуру и дизайн сайта. От первоначального форума остались только базы с пользовательскими данными и медиа-контентом. Затем добавили новые разделы «Новости», «Блоги», «Скидки» и «Академию». Из темы в форуме вырос самостоятельный сервис объявлений «Барахолка». Количество посещений сайта значительно увеличилось, выросла и нагрузка.

Какие были трудности во время реконструкции сайта?

Печальное положение было у проекта с технической стороны, так как обслуживанием оборудования занимались непрофессионалы. Собственный сервер размещался в небольшом дата-центре и работал на предельной мощности — грозил вот-вот выйти из строя. Так что первой задачей было размещение серверной части в надежном дата-центре. Выбор пал на «Селектел».

Чем вас привлекло наше предложение?

Мы искали что-то вроде русского «Амазона». Selectel — один из самых крупных и известных провайдеров в РФ. Привлек, в первую очередь, наличием собственных дата-центров и большого выбора услуг и оборудования. Сейчас мы арендуем несколько серверов и можем добавить к плюсам качественную техподдержку — реагируют быстро и адекватно. Хотелось бы еще, чтобы у вас была горячая линия 24/7.

Как сотрудничество с нашей компанией повлияло на работу форума?

Положительно. Это позволяет нам заниматься только тем, чем мы должны: разработкой и поддержкой ресурсов. Считаю, нужно следовать мировой практике и максимально перекладывать непрофильные все функции на аутсорсера.

Используете ли вы дополнительные услуги Selectel?

Изредка пользуемся услугой удаленного администрирования, но, так как у нас сложившаяся команда системных администраторов, прибегаем к помощи ваших специалистов только в неотложных случаях. В ближайших планах — тестирование «Облачного хранилища».

Каким видите будущее форума?

Планируем расти по всем составляющим: увеличивать количество офлайн- и онлайн-сервисов, пользователей и контента. Мы и сейчас достаточно крупный ресурс — показатели растут экспоненциально. В будущем планируем выйти на первое место по СНГ, хотя конкуренты у нас сильные.