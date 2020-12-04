GoDesigner

Расскажите про свой сервис.

Это самый удобный способ создания дизайна. Не нужно выбирать дизайнера, смотреть портфолио, доверяться кому-то — ты сразу выбираешь готовый дизайн. Или отказываешься от всех решений, то есть вообще ничем не рискуешь.

Плюс сам диктуешь цену: вбиваешь сумму, которая тебе понятна, и получаешь результат.

Откуда взялась идея?

Когда я работал в проекте tutdesign.ru, у меня была постоянная проблема с фрилансерами. Хотелось как-то улучшить жизнь заказчикам, которые к нам обращались: «Дайте какого-нибудь дизайнера». Мы давали, конечно, сначала, делились, но количество этих запросов росло.

Сервисы, аналогичные вашему есть?

Нет, конечно. 99designs закрывает весь англоязычный сегмент. Мы пытались делать англоязычную версию, но поняли, что рано драться с кем-то. Есть идеи, как выйти на международный рынок, но это позже.

Ваш рынок — Россия?

Аудитория русскоязычная, но клиенты со всего мира: бизнес в Китае кто-то запускает или программисты русские из других стран — все те, кому легче работать на русском языке.

Чем ваш сайт отличается от того же 99designs?

Мы используем специальные вещи для русского рынка: например, у нас есть экспертный совет, профильные специалисты помогают выбрать результат — первое, второе, третье место. Ты можешь следовать совету или самостоятельно выбрать. Такого в мире не делает ни один сайт. Кроме дизайна, у нас можно дополнительно по той же схеме заказать копирайтинг.

И только для русского рынка эти вещи вроде экспертов нужны или остальные бы тоже хотели?

Честно — мы не проверяли американский, например, рынок на потребность в экспертах. Но когда сайт безликий — люди меньше доверяют. С самого начала мы получили базу потому, что у нас были эксперты, которым люди доверяли. Михаил Чернышев из DoDo, Володя Павлов из Leo Burnett Group. За копейки, за 1 500 рублей можно получить мнение бывшего начальника Leo Burnett или маркетинг-директора «ВКонтакте». В жизни это практически нереально.

Какие-то еще отличия от зарубежных сайтов есть?

В рублях дешевле. Для запада минимум — 300 долларов за логотип. У нас где-то за 12–13 тысяч рублей уже можно запустить конкурс. Получается где-то на 30–40% дешевле.

В одном из интервью вы рассказывали, что до старта заручились поддержкой десяти дизайнеров…

Мы на сайте tutdesign.ru спросили: «Ребята, кто хочет поработать?» Получили 200 резюме, из них отобрали 12 и заручились их поддержкой. Сказали: «Ребята, мы сейчас запускаемся, вы помогите, поработайте — предлагайте варианты, попробуйте». Людям был интересен новый конкурсный способ. Прямая конкуренция, она подстегивает — это спор дизайнеров и идей. В начале нам это очень помогло.

Это просто были незнакомые люди?

Да.

В другом интервью предлагали деньги вернуть, если решение, которое вы предложили, не понравилось…

Да мы и сейчас предлагаем. Просто на российском рынке это требует проработки, и мы ввели некоторые условия, при которых возвращаем деньги. Например, заказчик должен быть активен: каждый день заходить, ставить звездочки, оставлять комментарии раз в день-два — это все считается автоматически. Если все соблюдается, а ни один из вариантов не устраивает — да, мы возвращаем деньги.

И часто забирают?

Нет, 2–3% заказчиков.

Какая-то система есть в этом?

Бывает, что занижают цены — за 10 000 хотят получить, например, 3D-модель, но это нереально. Вот такие возвраты, да, бывают.

Кто в основном пользуется услугами Go.Designer?

У нас лучше всего работает виральный маркетинг — нас советуют друг другу. Первыми к нам попали люди, которые уже обжигались с фрилансерами, с маркетинг-агентствами. Перерыли интернет в поисках решения. Наши клиенты: Qiwi, Game Insight, «Додо Пицца», «Мираторг», застройщиков очень много — каждому новому микрорайону, а то и дому нужны логотипы, фирменные стили.

А частные лица приходят заказывать?

Конечно. Начинающие предприниматели очень часто обращаются. У нас по картам примерно 70% оплат. Это как раз чаще всего небольшие проекты.

Есть кейс про первых клиентов — один из первых логотипов мы сделали для «Цукерберг позвонит» (сейчас vc.ru — прим. ред.): рука с оттопыренным большим пальцем и мизинцем — сразу и лайк, и звонок. Мы сами заплатили дизайнеру, а Андрей Загоруйко, владелец, написал про это статью. И первые клиенты пошли оттуда.

А как на него вышли?

Искали каналы, которые могут выстрелить. У него был уже раскрученный сайт, и я написал ему, что, мол, проблема у вас с логотипом, закорючка какая-то страшная вместо него.

Кто работает на вашей бирже?

Это фрилансеры, которые не боятся участвовать в конкурсах. Вообще считается, что зарабатывать на конкурсах невозможно. Но у нас некоторые дизайнеры по 50–60 заказов уже выиграли. Если ты хороший специалист, можно обеспечить зарплату достаточно серьезную. Зарплата — тысяч 50–60, а выделить надо один–два часа в день. Ребята, которые поверили нам, они может быть не сидят на московских зарплатах, а откуда-то с периферии, лет 25–35, у них семья, например, и сорваться за мечтой они уже не могут. Но они не менее талантливы! Ну их, конечно, не тысяча, человек тридцать.

Но на каждый запрос вы обещаете минимум десять вариантов…

На логотипы в среднем 86 вариантов предлагают.

Но деньги получит только один?

Да, но тут важно понимать, что дизайнер может прислать несколько вариантов. В каждом проекте написано, сколько дизайнеров, сколько решений — все можно посмотреть, там все прозрачно.

А если кому-то из клиентов понравятся ваши дизайнеры? Они же их могут «увести»…

Вообще имена и контакты у нас скрыты. Но от этого не уйти — когда дизайнер и заказчик обмениваются файлами, мы уже там содержимое не проверяем. И… Нет, тут мы ничего не можем сделать. Но мы — гарант сделки, пока дизайнер все не сдаст до конца, деньги он не получит. А фирма… Можно договориться с кем угодно, конечно, но от одного дизайнера ты столько идей не получишь.

Как клиенты объясняют, что хотят получить?

Стараемся работать по брифу, чтобы они как можно подробнее заполняли. Иногда это по телефону происходит — тогда арт-директор старается вытащить все, что они хотят на самом деле. Они говорят: «Мы хотим красивый логотип». Но все же понимают, что для жителя Лазурного берега «красиво» — это одно, а для жителя Черного моря — совсем другое. Вот мы и пытаемся найти нотки, которые станут отличительной чертой для дизайна, айдентики или копирайтинга даже.

А вот лично вы на чьей вообще стороне скорее — на стороне дизайнеров или на стороне клиентов?

У меня получается быть ровно посередине. Клиенты пропадают, мы закрываем проекты без них, принимаем. У нас бывают такие случаи, когда заказчик выдвигает подставного дизайнера или копирайтера. Они договариваются и просто выводят деньги. Но тут мы целые расследования порой проводим.

И что будет, если попадешься?

Удаляем решение, дизайнера — в бан.

Есть способ отсева таких дизайнеров. Например, ты не можешь участвовать в конкурсе, если зарегистрировался менее десяти дней назад. Чтоб не было такого — обычно в последний день, давай, мол, ты мне какую-нибудь каляку пришлешь, а я тебя выберу.

А если там не каляка?

У нас есть интересный инструмент — защита от плагиата. Нигде вам такого не сделают. У нас получается самый чистый продукт, потому что дизайнеры сами друг за другом следят из-за конкуренции. А мы удаляем, наказываем. Мы же не Следственный комитет, в конце концов. Все на глаз — дизайнеры пишут: «Да не может быть, чтобы такое выбрали». Важно, опять же, чтобы уже дизайнер уже участвовал в других проектах до этого. Хотя случаи, когда кто-то впервые к нам приходил и честно побеждал, конечно же, были. Но в любом случае должны быть обсуждения, правки какие-нибудь, согласования. Иначе подстава.

Часто ли вообще сталкиваетесь с плагиатом?

Понятие «плагиат» оно достаточно расплывчатое. Идеи копировали даже великие художники, тот же Пикассо, но тут надо смотреть — до степени смешения, не до степени смешения. А жалобы-то поступают каждый день.

Сколько стоил самый дорогой логотип, который у вас заказывали?

76 тысяч рублей, тоже, кстати, для хостинг-провайдера.

А бывает, что никто не откликается на заявку?

Может 1–2 раза и было. Когда кто-то хотел сделать брэндбук за 10 тысяч. Тут чисто вопрос цены. Мы стараемся отфильтровать, объяснять заказчикам, но иногда такое проскакивает.

А максимальное количество откликов?

Это обычно на копирайтинг — у нас это название или слоган надо придумать, большие тексты мы не берем. Так, максимальное — 2 342 заявки, это надо было придумать название для парка семейного отдыха. А для логотипов — 722 решения пока рекорд.

И как из 722 логотипов выбрать один? Заказчики садятся и смотрят 722 логотипа?

Получается, так.

Выходит, остальные дизайнеры зря старались?

Работы — даже пусть их не взяли — это база. Ты можешь потом переделать и предложить другому клиенту, которому понравится. Это работа не зря. Смотрят, узнают свой уровень. Да, один-на-один с клиентом ты хорош. Но фактический свой уровень ты не знаешь. Те, кто выигрывает постоянно — это вообще топ-10, их так просто не найти. И они готовы выигрывать в конкуренции, а когда ты сидишь в агентстве — это ни о чем.

Получается, ваш сервис — некий трамплин в «большой дизайн»?

Ну, нет. Люди из топ-10 у нас вполне зарабатывают на себя или на семью из двух человек.

Сколько можно заработать?

70–80 тысяч примерно. В среднем, наверное, тысяч 20 у нас зарабатывают.

Какой самый странный заказ у вас размещали?

Недавно заказали дизайн полок под CD в форме гитары. Не знаю, кто еще пользуется CD, но задача была, и мы предложили хорошее решение.

Почему решили переехать в Selectel?

До этого мы были на Hetzner. А подтолкнул переехать из Германии закон о персональных данных, чтобы держать всю информацию о клиентах в России. Первое, что было на слуху по стабильности — это Selectel. Понятный сайт, быстро нашли нужную конфигурацию. В Германии, правда было подешевле, но это палка о двух концах. Пока мы всем довольны.

Что-то уже понравилось у нас?

Понравились очень быстрые ответы на тикеты, быстрая реакция на вопросы. Лучше бы в режиме чата, но и так неплохо.

Какую услугу используете?

Выделенный сервер — храним все свои данные. Сама площадка, все дизайны, все идеи. 200 тысяч логотипов переехало на Selectel (смеется).

В завершение беседы Максим передал небольшой подарок нашим читателям — исходные файлы нескольких забавных логотипов: логотипы русского туриста, атеиста, зеленки, налога на тунеядство, логотип уточки (!) и надпись «Злая собака». Если понравились, забирайте — их можно свободно использовать и распространять.