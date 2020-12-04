Расскажите, как вы начинали?

Компанию основали в 2010 году два учредителя: Сергей Михайлов и Дмитрий Фатыхов. Оба разрабатывали сайты, оба программисты. Делали какие-то небольшие сайты на местном уровне. Дальше заключили хорошие контракты со специалистами, которые занимаются смежной деятельностью — SEO. Мы хорошие разработчики, они хорошие продвиженцы — и получился хороший тандем.

Быстро наработали хорошую репутацию, потому что были открытыми и честными. Никогда не бросали клиентов, какими бы отношения ни были. А дальше уже включилось сарафанное радио, мол, ребята надежные. Сделают все, что обещали. В 2011 году мы уже начали работать с московскими заказчиками.

И до сих пор работаете в тандеме?

Нет. Клиенты появлялись со все более и более сложными проектами. Росло качество, проработанность, соответственно — затраты. А наши партнеры работали в низком ценовом сегменте. Поэтому в 2012 году наши пути разошлись — мы ушли в верхний ценовой сегмент.

Насколько сложно агентству из провинции выходить на федеральный уровень?

Сейчас, в 2017 году, это невозможно без серьезных инвестиций. Тогда конкуренция была попроще, не было компаний с отлаженными бизнес-процессами, не было компаний с большим штатом. Если бы мы сейчас делали то же самое, что тогда — ничего, наверное, бы не получилось.

Почему не получилось бы?

И заказчики стали более зрелые. В 2010 году были проще и требования, и технологии, тот же фронтенд — не было ни адаптивности, ни чего-то подобного. Если идти по нашему пути, должны быть партнеры и заказчики московские-питерские. Что касается продвижения, думаю, что SEO и разработка — совершенно разные вещи, в которых нужно совершенно по-разному мыслить, и сейчас заниматься этим должны разные компании.

Есть ли специфика выхода на федеральный уровень, по сравнению с региональным?

На местном уровне бизнес-процессы должны быть заточены на более простые проекты, более шаблонные и быстрые. Потому, что требования ниже — от посещаемости до проработки. Сайт это возможность позиционировать себя, улучшить сервис, расширить географию, а региональные компании меньше уделяют внимания мелочам — а это соответствующая проработка и дизайна, и интерфейса, и проектирования. Процессы должны быть короткими: не нужен отдел проектирования, отдел дизайна с арт-директором — это все серьезные издержки. Когда на региональном уровне начинаешь рассказывать про команду, которая будет работать над проектом, люди больше пугаются, чем впечатляются.

Почему?

Бюджеты меньше, ожидания ниже — интернет в регионах не так развит. Люди не так загружены по времени, и многое в шаговой доступности. Иногда шучу, что в Магнитогорске интернет — штука достаточно бесполезная. Когда хочу найти магазин или парикмахерскую, в интернете этого сделать не могу, приходится ездить по улицам и читать вывески. Город не самый маленький, но я, например, так и не смог найти барбершоп в гугл, хотя в городе их масса.

Получается, вы сознательно отказались от небольших заказов?

Не то чтобы мы делали какой-то скоринг — отсеивали клиентов — мы сознательно перестраивали бизнес-процессы, чтобы повышать качество. Это влекло издержки: добавлялись специалисты, руководители проектов, тестировщики. И эволюционно часть клиентов с низкими требованиями перестали заключать с нами контракты. Стали появляться более серьезные заказчики — с полноценным проектированием, тестированием, понадобился специалист по серверному окружению, полноценный мониторинг и прочее.

Но при этом дела у вас тогда шли хорошо?

Фатыхов Дмитрий говорит: «Важно быть лучшими». Это реально для нас важно. А что такое «быть лучшими?» Когда все построено на этом утверждении, даже задумываться ни о чем не приходится. Мы просто постоянно улучшали себя и продукты. И не в какой-то момент, а перманентно. Даже сейчас.

Но бывает, что вы отказываетесь от проектов?

Тут по-разному можно трактовать вопрос. Может быть объем проекта больше, чем бюджет… Ну, например, к нам может обратиться компания, которой нужно спроектировать внутренний сервис по торговле ценными бумагами. Мы понимаем, что в России есть десятки (а то и сотни!) компаний, которые на этом собаку съели. Нам в это лезть не стоит. Тут мы не сделаем «лучшее». А вот в области DIY — пожалуйста.

(через паузу) Хотя если мы понимаем, что в этом вообще никто не разбирается, нет экспертов на рынке — мы тоже беремся. Просто иначе мы будем неэффективно использовать время.

А если все упирается в технические возможности?

Самый дотошный и вредный заказчик — лучший заказчик. Он нас чему-то научил. Каждый раз, когда что-то идет не очень гладко — это поднимает нас на новый уровень. Были такие проекты, где нам, например, нужно было собрать кластер, а мы технически были к этому не очень готовы. Не хватает компетенций — мы наращиваем. Теперь у нас есть отдел системного администрирования, и с кластерами нет проблем.

Какой ваш самый сложный проект?

«Технониколь» — более 16 миллионов записей цен, серьезная посещаемость, постоянно идут выгрузки цен, обновления, разные цены в разных регионах, синхронизация с ERP. И работать это должно быстро.

Давайте немного про нас — давно вы с нами работаете?

С 2015 года. До этого сотрудничали с Hetzner. У нас появился клиент, который хотел хоститься у вас. Мы попробовали, нам понравилось: взяли сервер конфигурации, которая даже превышала хеснеровскую, и серверы были на территории РФ.

Раньше клиенты сквозь пальцы смотрели на закон о персональных данных, который требует персональные данные на территории РФ, теперь значительно серьезнее относятся. А мы, как надежные партнеры, всегда должны об этом думать, независимо от отношения клиентов.

Потом стали смотреть «приватное облако». Оно быстро масштабируется, а у нас на многих проектах непостоянная нагрузка. Есть пики, вроде «черной пятницы» — мы можем за день увеличить ресурсы, подготовиться. Не нужны ни долгие переписки с хостингом, ни переезды тем более. Буквально в пару кликов, за несколько секунд — в любой удобный день, незаметно для пользователя.

Но ключевая причина, почему мы стали переводить клиентов к вам — вы не делите ресурсы между клиентами: мы не страдаем от атак на соседей или их некачественного кода.

А какие услуги вы используете?

Выделенные серверы, «Виртуальное приватное облако» и защита от DDoS. В облаке в основном работает наш продакшн. А под более производительные проекты используем выделенные серверы.

Нет необходимости что-то перенастраивать, куда-то обращаться, что-то делать. Конфигурация получается очень работоспособная. Если надо нарастить ресурсы, расширить объем, подключить или перенести диск — это в облаке все делается легко, прямо кликами мышки. Для человека с опытом это очень легко.

Планируем перевезти наши dev-серверы для тестов и обкатки с Hetzner к вам.

Что-то вам там не нравится?

Подход. Европейские провайдеры, они больше ориентированы на европейского пользователя, и бизнес-процессы устроены по-европейски. Та же отчетность — они нам не могут даже счет выставить на юридическое лицо. Да и в целом ведение проектов и услуг — не с первого раза понятно, как это все будет работать, как в принципе будет оплачиваться: когда, что, сколько. Непрозрачные взаимодействия с представителями провайдера — я с большим трудом смог внятно составить заявку в техподдержку, хотя на выбор было с десяток опций, и, вроде бы, в каждой было то, что мне нужно — но выделить их разом я не могу. Я бы списал это на менталитет. Плюс по европейскому времени тяжело скооперироваться с поддержкой.

К тому же, процессинг, который обеспечивает российский банк, для оплаты валютного счета облагается комиссией 30%.

А что там с менталитетом?

Если вдруг я имел неосторожность задать вопрос, который есть в FAQ — мне говорят: «читайте, не отвлекайте по пустякам». Selectel объясняют в тикете без проблем, дружелюбнее как-то…

Как вы делите — в «облаке» или на дедике будет проект?

По объему определяем: если понимаем, что проект на менее 100 Гб статики или 50 Гб — это, например, средний магазин — для него берем облако. Если места нужно больше — предлагаем выделенный сервер.

Мы во многом выбрали серверы Selectel из-за мощности — пока такие мощности и настолько подробный конфигуратор нашли только здесь. И, конечно, удобно, что «облако» и дедики — одна сеть.

Но выделенный сервер тоже в каких-то случаях удобнее…

Тут, во-первых, нас никто никуда не потеснит. Второе — если масштабируемость облака не нужна, а изначально важнее производительность. И для клиента ценовой вопрос — купить железный сервер на месяц дешевле, чем набрать те же ресурсы в облаке. Впрочем, у некоторых клиентов есть предубеждения из опыта — только «облако» и ничего больше: рассказывали, что на каких-то хостингах им неделю меняли сломанную планку, и после этого выделенными серверами клиенты «наелись».

А защита от DDoS вам пригождается?

Да. Вы это и по телевизору и в интернете сами можете увидеть — это серьезно все, не шутки. Последнее время киберпреступления, заказной DDoS, попытки взлома — это все есть. Если раньше, когда это было реже, алгоритмы атак были прозрачнее, мы могли вручную «отбиться», закрыть определенные IP или, например, пул, анализировали логи и как-то отбивались за пару часов, то сейчас атаки изощренные, и «Защита от DDoS» нам очень помогает. Да и потом, ни клиенту, ни нам не нужны эти героические подвиги обезвреживания. Мы и клиенты занимаемся бизнес-задачами, а ддос — это вот ваши серверы пусть справляются (смеется).

Насколько больше стало атак и когда — могли бы сравнить?

Раньше у нас фраза «DDoS-атака» звучала максимум раз в год, на час-два. Ее можно было легко отсечь или свести на нет проверками. Примерно к 2016 году, в среднем раз в два месяца атака были такие, что несколько дней (!) сайт мог быть частично недоступен. Или просадка по производительности была такой, что посетители не могли работать.

Стали появляться атаки, которые меняют алгоритмы — мы от одного отбиваемся, а через пару дней начинается атака, от которой наша новая защита уже не спасает. Садимся, анализируем, клиент сидит на телефоне с дрожащей рукой — даже пять минут атаки выбивают заказчика из колеи, это никому не нужно. Никто не должен чувствовать, что его ресурс под угрозой.

В итоге мы последние полгода всем рекомендуем еще и защиту от DDoS. Раньше делали «по прецеденту»: словили атаку — заказали услугу — забыли. Но к тому моменту уже все побегали, уже все седые. Так что сейчас — это некий стандарт.

Справка

Компания «Факт» основана в 2010 году. Головной офис находится в Магнитогорске, есть отделения в Санкт-Петербурге и Оренбурге. В 2016 году «Факт» заняла первое место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов в верхнем ценовом сегменте «Рейтинга Рунета» и 12 место в России среди веб-разработчиков и интеграторов по версии агентства Tagline. Тогда же компания заняла первое место по количеству сертифицированных разработчиков 1С-Битрикс. Среди клиентов компании интернет-магазин «ТехноНИКОЛЬ», энергетический холдинг «Сибирская генерирующая компания», компания «Митсубиси Электрик» и многие другие.