«Мы стали выходить на более широкий рынок и сразу столкнулись с тем, что, работая с крупными компаниями и госструктурами, невозможно говорить ни о какой информационной системе, если облако нероссийское. Вопрос информационной гигиены там на первом месте. И дело не только в персональных данных. Даже простые заметки никто не готов хранить за рубежом. Руководитель не хочет рисковать — он должен знать, где физически лежат его данные».

Сергей Кочугуев,

генеральный директор компании «Датаграв»

О компании

«Датаграв» — информационная система для проектной работы коллектива. Система решает множество задач: например, передачу знаний при текучке кадров или поиск узких мест в организациях со сложной структурой. «Датаграв» — решение на стыке четырёх областей: совместная работа над документами, планировщик-постановщик задач, безопасное хранение и передача данных, управление знаниями. По словам Сергея Кочугуева, управление знаниями — это протез памяти, корпоративный архив: структурированная информация о практическом опыте организации: «для тех, кто начал и закончил хотя бы десяток проектов, важность этого направления сразу понятна». В компании заверили, что в каждой из четырёх областей у компании есть конкуренты, но такого интегрального синергетического эффекта никому достигнуть не удалось.

Компании 5 лет. Основали компанию два человека, позже нашли для своей идеи инвестора и расширили штат — появились программисты. До 2011 года создатели смотрели, думали, делали прототипы, но потом поняли, что собрать продукт из готовых решений малой кровью не получится — появились ключевые заказчики — и под них начали писать свой движок. Первые годы «Датаграв» развивался на якорных клиентах: энергетические компании, Минэнерго, СПбГУ.

Создатели считают, что идея о более упорядоченной информационной работе давно носилась в воздухе среди исследователей и консалтинговых организаций. Основной посыл, из которого родился «Датаграв», — работа со сквозными записями. «Представьте консалтинговую организацию, которая собирает данные о, например, какой-то экзотической стране, — объясняет базовую идею проекта Сергей Кочугуев, — Источники разные, и заметки записываются на карточках. Можно сделать, как в библиотеке: разложить карточки по хранилищам, присвоить индексы и потом по ним искать. То есть, разложить файлы по папочкам и договориться, как они называются и куда что класть. Проблема в том, что информация меняется, актуализируется, какие-то обобщения оказываются (или становятся) неверными. Если сделать единые записи-карточки, из которых собираются готовые документы, то, когда карточка меняется, — изменения попадают во все документы автоматически. Карточка одна, но может входить в несколько документов».

Когда создатели перешли к работе с реальными процессами и организациями, появилась необходимость учитывать разграничения доступа, назначения задач, контроль исполнения, миграцию информации по проектным группам, совместную работу с документами. Но центральной идеей остались сквозные данные.

Когда «Датаграв» вышел на более широкий рынок, оказалось, что, работая с крупными компаниями и государственными структурами, невозможно говорить ни о какой информационной системе, если облако нероссийское. Как объяснил Сергей Кочугуев, российские пользователи не готовы хранить за рубежом даже простые заметки — руководители не хотят рисковать и должны знать, где физически лежат их данные. Кроме этого, нужен был узнаваемый бренд, и близкое географическое расположение провайдера — это удобно в смысле скорости работы.

«Датаграв» и Selectel

«Датаграв» работает с Selectel с 2014 года. В компании уверены, что сейчас на внутреннем рынке есть запрос на то, чтобы как можно большая часть технологического стека была российской, а выбор провайдеров совсем небольшой. Одним из ключевых условий были возможности облачной инфраструктуры: требовалось, например, быстрое создание образов, в том числе, для обеспечения надежности.

Кроме поставки серверных решений, компании «Датаграв» нужно было облако в России. «Датаграв» развивает в облаке пилотные проекты и решения по внешней информационной работе организаций. Однако, у клиентов облако само по себе вызывает настороженность — они опасаются хранить данные в интернете, тем более — за рубежом. В компании решили, что, из маркетинговых соображений, нужен российский облачный провайдер. Руководство провело небольшое исследование — и выбрало Selectel: российский, близкий к клиентам, быстрый. В «Датаграв» посчитали удобной услугу «Виртуальное приватное облако», которая позволяет через контрольную панель гибко поднимать серверы, копировать их и полностью ими управлять.

Еще один аргумент в пользу Selectel — бухгалтерско-налоговые соображения. официальный документооборот. В качестве совета начинающим стартапам, Сергей Кочугуев обращает внимание на ещё один момент: когда новая компания задумывается о получении финансирования и потенциальные инвесторы делают due diligence, — важно, чтобы домен и хостинг были оформлены на компанию, а не на физическое лицо. Это исключает конфликтные ситуации, снижает риски, если с этим человеком что-то случится.

Компания сегодня

Сейчас «Датаграв» ведет продажи на открытом рынке — работает с крупными организациями, государственными компаниями, министерствами. По словам Сергея Кочугуева, «Датаграв» получает от российского облака в первую очередь маркетинговые преимущества: имя ведущего российского провайдера, огромные дата-центры — это убеждает и успокаивает клиентов.

У «Датаграв» есть клиенты в России и за рубежом. Решения «Датаграв» используют в МИД, Минэнерго, «Газпроме», других крупных российских компаниях и аналитических центрах. Следующие шаги — работа над известностью и репутацией бренда.