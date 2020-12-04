Войти Зарегистрироваться

Cynteka

Success story
Смотреть все истории

Cynteka — стартап из Санкт-Петербурга, основанный профессиональными строителями в 2011 году. Он помогает компаниям контролировать затраты на строительные объекты и не выходить за рамки бюджета. С 2019 года Cynteka — резидент инновационного центра «Сколково».

География

Россия

Бизнес

Оптимизация бизнес-процессов в строительных компаниях

Продукт

Система автоматизации снабжения

Какую задачу было важно решить

Сократить расходы и оптимизировать инфраструктуру

Cynteka разрабатывает решения для автоматизации деятельности снабжения в строительных, подрядных и инжиниринговых компаниях. Она помогает строго соблюдать бюджет стройки за счет выстроенной прозрачной системы закупок и оперативного контроля. Cynteka ведет непрерывный мониторинг цен на строительные материалы и оборудование, подсказывает клиентам более выгодные предложения. В результате экономия на закупках может составлять в среднем 3-7%.

В 2015 году компания стала участником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). После начала сотрудничества Cynteka получила грант от Microsoft на размещение вычислительных мощностей в облаке Azure. Это позволило компании 3 года наращивать инфраструктуру и не платить за нее.

В 2018 году грант закончился и перед Cynteka встал вопрос о выборе места для размещения мощностей. Оставаться на площадке Microsoft было экономически невыгодно — ежемесячный платеж составлял около миллиона рублей в месяц. Специалисты компании оптимизировали работу приложения, чтобы оно сократило потребление ресурсов. Средний чек снизился до 600 000 рублей, но это все равно было дорого.

Компания начала поиск более выгодного хостинг-провайдера, который поможет обеспечить стабильную работу оборудования и высокую скорость реакции в режиме 24/7.

«Мы начали поиск провайдера под наши задачи. Практически сразу же обратили внимание на Selectel. Важным фактором стало то, что вы — отечественный провайдер. С 2018 года началась история нашего сотрудничества».

Ярослав Паламодов, руководитель IT-отдела, Cynteka

Какие решения Selectel помогли

С конца 2018 года вся инфраструктура Cynteka хранится в Selectel. В короткие сроки мы собрали несколько кастомных серверов и предложили цену ниже, чем у Microsoft.

Совместно с нашей технической поддержкой Cynteka развернула облако на выделенных серверах Selectel. Для обеспечения стабильной работы сервиса компания использовала разные дата-центры. Высокую пропускную способность между ЦОДами обеспечивает локальная сеть.

Выделенные серверы

Подробнее

Локальная сеть

Подробнее

«Большой плюс в том, что были максимально быстро собраны нестандартные серверы необходимой конфигурации. Также хочу похвалить ваших менеджеров — они подобрали для нас лучшее оборудование по соотношению цена/качество».

Ярослав Паламодов, руководитель IT-отдела, Cynteka

Каких результатов добились

2 года
успешного сотрудничества
на 85%
снизились затраты Cynteka на инфраструктуру

На протяжении двух лет серверы Cynteka работают без аппаратных сбоев. В компании отметили, что с переездом в Selectel время подключения новых клиентов к проекту сократилось.

Кроме того, Cynteka удалось оптимизировать затраты и снизить средний чек до оптимального значения. Стоимость инфраструктуры на базе Selectel в компании оценили как 15% стоимости владения на базе Microsoft Azure.

«Мы считаем, что провайдер, от которого зависит успешность нашего бизнеса, был выбран верно. С учетом огромного потенциала Selectel, мы сможем расти дальше без каких-либо проблем».

Ярослав Паламодов, руководитель IT-отдела, Cynteka

Реализуйте ваш проект в Selectel

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.