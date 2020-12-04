Cynteka разрабатывает решения для автоматизации деятельности снабжения в строительных, подрядных и инжиниринговых компаниях. Она помогает строго соблюдать бюджет стройки за счет выстроенной прозрачной системы закупок и оперативного контроля. Cynteka ведет непрерывный мониторинг цен на строительные материалы и оборудование, подсказывает клиентам более выгодные предложения. В результате экономия на закупках может составлять в среднем 3-7%.

В 2015 году компания стала участником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). После начала сотрудничества Cynteka получила грант от Microsoft на размещение вычислительных мощностей в облаке Azure. Это позволило компании 3 года наращивать инфраструктуру и не платить за нее.

В 2018 году грант закончился и перед Cynteka встал вопрос о выборе места для размещения мощностей. Оставаться на площадке Microsoft было экономически невыгодно — ежемесячный платеж составлял около миллиона рублей в месяц. Специалисты компании оптимизировали работу приложения, чтобы оно сократило потребление ресурсов. Средний чек снизился до 600 000 рублей, но это все равно было дорого.

Компания начала поиск более выгодного хостинг-провайдера, который поможет обеспечить стабильную работу оборудования и высокую скорость реакции в режиме 24/7.