Аренда выделенного сервера в Европе

- бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4-адрес;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка ОС;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- круглосуточная поддержка;
- бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов.
Выберите сервер готовой конфигурации
Что входит в стоимость сервера в дата-центре за рубежом
Преимущества аренды выделенного сервера в Selectel
Локация в Амстердаме
Наши серверы находятся в Нидерландах в надежном дата-центре Digital Realty Science Park 120 (AMS-17), который соответствует уровню Tier III.
Запуск от 2 до 60 минут
Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.
API и KVM-консоль
Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого документацию найдете в базе знаний и документации к API.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.
Как быстро арендовать удаленный сервер
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FAQ
Проходят ли серверы проверку перед тем, как сдаются в аренду?
Да, каждый сервер тестируется сотрудниками перед сдачей их в аренду. Только после этого мы передаем серверы клиенту.
В какой срок после заказа я получу сервер?
Так как серверы уже собраны и протестированы, то запуск будет быстрым — от 2 до 60 минут.
Что находится в зоне ответственности Selectel?
Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ «Условия использования отдельных сервисов».
Какие операционные системы доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с самыми актуальными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox.
За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 минут до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.
Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Входит ли в стоимость аренды физического сервера защита от DDoS-атак?
Нет, пока что услуга недоступна для серверов в Амстердаме.
Как арендовать сервер в дата-центре в другой стране?
Весь процесс аренды происходит в нашей панели управления. Вам нужно пополнить баланс, а затем перейти в раздел серверы и оборудование, выбрать и оплатить интересующий вас сервер.
Могу ли я арендовать сервер с высокочастотным процессором?
Да, вы можете арендовать сервер с высокочастотным процессором Intel® Xeon® W-2255 в Амстердаме. Для этого выберите интересующую вас конфигурацию сервера и оплатите его.
Включены ли в стоимость сервера услуги хранения данных?
Нет, услуга не включена в стоимость. Но вы можете подключить облачное объектное хранилище дополнительно.
Что делать, если мне нужна другая конфигурация сервера?
К сожалению, пока мы не представляем возможность сборки кастомного выделенного сервера в Европе. Если вам не подходит ни одна из доступных конфигураций, то вы можете арендовать облачный сервер в Нидерландах с возможностью быстрого масштабирования.
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Используйте продукты, которые совместимы с выделенными серверами
Сеть доставки контента
Облачное объектное хранилище
Облачные серверы
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер в Европе.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.