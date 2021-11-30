Аренда выделенного сервера в Европе

Вы можете заказать сервер с самыми актуальными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox.

За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 минут до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.

Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.