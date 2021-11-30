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Аренда выделенного сервера в Европе

Арендуйте физический сервер, расположенный в Европе. Его ресурсы ни с кем не придется делить. Пользуйтесь сервером на современном железе и управляйте им из нашей панели.
  • Локация в Амстердаме
  • Запуск — от 2 минут
  • Доступ через API и KVM-консоль
  • Бесплатная техподдержка 24/7
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Выделенный сервер в Европе
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Выберите сервер готовой конфигурации

Серверы находятся в Амстердаме. Они уже собраны, протестированы и запускаются от 2 до 60 минут после заказа. Вы можете арендовать высокопроизводительный сервер с дисками NVMe или SATA.

Что входит в стоимость сервера в дата-центре за рубежом

  • бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4-адрес;
  • 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
  • 1 Гбит/с порт в интернет;
  • автоустановка ОС;
  • KVM-консоль для удаленного управления;
  • круглосуточная поддержка;
  • бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер в Европе.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.