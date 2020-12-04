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Производительные процессоры AMD в выделенных серверах

Ваши данные могут обрабатываться еще быстрее — протестируйте серверы с новыми процессорами AMD EPYC™. Они отлично подойдут для задач, которые требовательны к пропускной способности памяти и частоте процессора.
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Что под капотом

Многоядерная архитектура новых процессоров AMD EPYC™ идеально сбалансирована для ресурсоемких рабочих нагрузок. Она состоит из ядер Zen 2, PCIe 4.0., которая значительно увеличивает пропускную способность памяти, и DDR4-3200. За безопасность отвечает AMD Infinite Guard — она ощутимо уменьшает риски возникновения уязвимостей, которые связаны с загрузкой ПО; помогает защитить данные и способна ограничить лишний расход ресурсов. Все эти технологии вместе позволяют серверам на процессорах AMD быть очень производительными. Например, AMD EPYC™ 7F52 способен выдерживать частоту 3.9 ГГц.

1С на AMD EPYC™ «летает» — Гилев подтверждает

Для систем 1С важна тактовая частота. Она позволяет быстро проводить операции с базами данных в 1 поток. На высокочастотном процессоре AMD EPYC™ 7F52 протестировали, как работает 1C. В тесте Гилева процессор получил 58,82 баллов — это лучший результат среди всех конфигураций в нашей линейке. Эксперимент проводили в окружении Windows Server 2019, MS SQL Server 2019, 1C 8.3.16.1063.

Выберите конфигурацию для бесплатного тестирования

Максимальное количество процессоров в сервере
Количество ядер
Базовая частота
Максимальная частота
L3 Cache
Поддерживаемый объем памяти процессором
Каналы памяти

7F72

Максимальное количество процессоров в сервере
2
Количество ядер
24
Базовая частота
3,2 ГГц
Максимальная частота
3,7 ГГц
L3 Cache
192 МБ
Поддерживаемый объем памяти процессором
до 4 ТБ
Каналы памяти
8
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7F52

Максимальное количество процессоров в сервере
2
Количество ядер
16
Базовая частота
3,5 ГГц
Максимальная частота
3,9 ГГц
L3 Cache
256 МБ
Поддерживаемый объем памяти процессором
до 4 ТБ
Каналы памяти
8
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Нужно еще больше мощности?

Вы можете собрать выделенный сервер на базе процессоров AMD EPYC™ 7282 (16×2,8 ГГц), AMD EPYC™ 7402Р (24×2,8 ГГц), AMD EPYC™ 7452 (32×2,35 ГГц) и AMD EPYC™ 7742 (64×2,25 ГГц) в нашем конфигураторе.
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Оставьте заявку и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить с помощью сервера на базе процессора AMD EPYC™. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода, или подберем подходящий сервер не для теста.

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