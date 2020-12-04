Новости и пресс-релизы

24 июня 2021, Москва: Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о том, что компания стала участником партнерской программы NVIDIA (NVIDIA Partner Network). Статус Cloud Service Provider даст Selectel возможность предоставлять своим заказчиками услуги по аренде лицензий NVIDIA, которые используются бизнесом для организации виртуальных рабочих мест и оптимизации потребления ресурсов графических процессоров.

Заказчики выделенных серверов Selectel, а также клиенты «Облака на базе VMware» смогут арендовать любые типы лицензий NVIDIA сроком от одного месяца и платить только за фактическое использование решений. У бизнеса будет возможность настроить использование ресурсов одной GPU для нескольких виртуальных машин (shared), что повысит продуктивность работы распределенных команд и оптимизирует расходы компании. Помимо этого, есть возможность предоставления нескольких GPU одной виртуальной машине (aggregation) — это ощутимо упростит выполнение ресурсоемких задач.

«В прошлом году с переходом в онлайн увеличился спрос со стороны бизнеса на серверы и облачные решения. Даже у небольших компаний ощутимо выросла потребность в надежной инфраструктуре для реализации своих задач и поддержки работы распределенных команд, — рассказал Константин Ефимов, руководитель отдела закупки оборудования, Selectel. — Комбинация преимуществ продуктовых решений Selectel с технологиями виртуализации NVIDIA позволит нашим клиентам быстрее и эффективнее справляться со сложными задачами, связанными с 3D-моделированием, рендерингом, глубокой аналитикой и машинным обучением».

«Мы рады приветствовать Selectel, крупнейшего игрока на рынке облачных инфраструктурных сервисов и услуг дата-центров, в качестве официального облачного провайдера NVIDIA, — отметила Ирина Лобачева, менеджер по работе с партнерами в NVIDIA. — В новом статусе Selectel сможет обеспечить заказчикам еще больше возможностей и гибкости при работе с ресурсоемкими задачами в облаке. Одним из первых заказчиков Selectel, который уже оценил преимущества комплексного решения, стал “ПИК-Проект”, проектное бюро ведущего девелопера России. Для них это стало эффективным инструментом по снижению расходов и повышению удобства при работе с облаком».

Тестирование решений NVIDIA доступно в виртуальной лаборатории NVIDIA.

Получить подробную информацию о решениях и оставить заявку можно на сайте Selectel.