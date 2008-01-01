Новости и пресс-релизы

Selectel, российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, получил статус VMware Cloud Verified

Статус VMware Cloud Verified подтверждает, что Selectel предоставляет сервис, использующий все компоненты облачной платформы VMware Cloud. Клиентам Selectel открыты все возможности VMware Cloud, включая интеграцию и функциональную совместимость, оптимизацию затрат и гибкость.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel «Мы нацелены на создание самых передовых и востребованных облачных сервисов, таких как облако на базе VMware. Благодаря этому сотрудничеству клиенты получают доступ к передовым технологиям, которые помогают решать специфические задачи современного цифрового бизнеса».

Эрве Рено, глава VMware Cloud Provider Business в регионе EMEA «Мы невероятно рады сотрудничеству с Selectel, компанией, которая предоставляет своим клиентам простой и гибкий путь к облаку. Партнерский статус VMware Cloud Verified гарантирует, что организация качественно предоставляет передовые облачные технологии VMware и обеспечивает качественное взаимодействие в облачных средах, повышая эффективность бизнеса клиентов».

Глобальная сеть VMware насчитывает более 4 000 провайдеров облачных вычислений VMware. Все они используют облачную инфраструктуру VMware для предоставления широкого спектра услуг с географической и отраслевой специализацией и оказания помощи клиентам в выполнении сложных нормативных требований. Поставщики облачных услуг, работающие в рамках программы VMware Cloud Provider Program, предоставляют облачные решения и услуги в более чем 120 странах мира.