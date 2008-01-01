Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, стал победителем 15-й национальной «Премии Рунета» в номинации «Технологии и инновации». Объявление победителей состоялось вечером 29 ноября в Москве.

Максим Семенихин, управляющий директор Selectel «Спасибо всем, кто проголосовал за Selectel — эта победа важна и значима для нас, как команды неравнодушных к развитию людей. Награда позволяет утверждать, что компания развивается в правильном направлении. Мы посвящаем это достижение клиентам и партнерам Selectel, которые доверяют нам создание и поддержку ИТ-инфраструктурных решений для своего бизнеса. Спасибо, что вы с нами».

«Премия Рунета» — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, которая поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие российского сегмента интернета.

Награда присуждается с 2004 года. Ранее победителями в номинации «Технологии и инновации» становились «Лаборатория Касперского», Intel, «Битрикс», «Microsoft Россия», Google, Yota, Mail.Ru и другие компании.