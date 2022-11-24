Новости и пресс-релизы

9 марта 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, провел опрос профильных специалистов и выделил ключевые цели, требования и проблемы, с которыми столкнулись компании при построении инфраструктуры в 2022-2023 годах. Несмотря на объективные сложности – нехватку аппаратного обеспечения и ПО, проблемы с безопасностью и наймом специалистов – две трети респондентов собираются расширить IT-инфраструктуру и задействовать новые решения. Большую часть (90%) участников опроса составили представители малого и среднего бизнеса.
Как испытания прошлого года повлияли на планы компаний
Основной трудностью, с которой столкнулись IT-специалисты в 2022 году, стал дефицит ПО и оборудования – так, более половины (54.1%) опрошенных выделили недостаток аппаратного обеспечения, а более трети (36.9%) – сложности с доступом к ПО в качестве ключевой проблемы. Еще одним вызовом стала ситуация на рынке кадров – более трети (36.9%) респондентов рассказали о нехватке квалифицированных специалистов.
Тем не менее, представители российских компаний уже строят планы на будущее – 37.6% опрошенных специалистов заявили о желании расширить IT-инфраструктуру, а 33.5% – воспользоваться новыми продуктами для оптимизации работы или увеличения собственных мощностей. При этом, согласно опросу, снижение потребления услуг и решений произошло у менее чем 10% (9.9%) компаний.
Рост спроса на IT-инфраструктуру
60% респондентов рассказали о росте потребностей в различных инфраструктурных сервисах. При этом 30% специалистов заявили, что их компании нарастили потребление тех услуг, которыми пользовались ранее, а 29.8% сообщили, что внедрили новые продукты и решения.
Основными причинами изменений стали потребность в оптимизации ресурсов (35.5% опрошенных) и необходимость расширения инфраструктуры в связи с ростом бизнеса компании (34.4%). Помимо этого, 20.3% респондентов выделили в качестве основного драйвера изменений вынужденную миграцию от зарубежных провайдеров.
Для чего российские компании используют IaaS-решения
Более двух третей участников опроса задействуют облачную инфраструктуру для размещения собственных веб-сайтов или приложений. Так, 66% используют для этих целей выделенные, а 72% – облачные серверы. Кроме того, значительная часть компаний размещают на мощностях провайдеров базы данных – 49.7% используют для этого выделенные, а 31.5% облачные серверы.
Об исследовании
Опрос проводился в период с декабря 2022 по январь 2023 года среди 450 IТ-специалистов российских компаний – технических директоров, системных администраторов, разработчиков, инженеров и др. Данные собирались через опрос в панели управления Selectel, email-рассылку и публикации в социальных сетях Selectel. Полный текст исследования доступен по ссылке.