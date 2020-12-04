Новости и пресс-релизы

28 января 2021, Москва — Компания Selectel, один из крупнейших поставщиков IT инфраструктуры в России, выходит на внутренний долговой рынок.

«Московская биржа» 27 января 2021 зарегистрировала программу облигаций компании Selectel серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

«Наша компания первая среди российских поставщиков IT-инфраструктуры выходит на Московскую биржу. На протяжении пяти лет выручка Selectel растет более чем на 40% в год, обгоняя рост рынка, составляющий 15-20%. Неизбежное восстановление мирового и российского рынков после пандемии приведет к дальнейшему росту спроса на наши услуги, так что мы заранее готовимся к этому, вводим в эксплуатацию новые дата-центры и сервисы. Привлечение финансирования позволит нам максимально реализовать потенциал растущего рынка,” — прокомментировал генеральный директор Selectel, Олег Любимов.

В начале декабря прошлого года рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании кредитные рейтинги на уровне «A(RU)» и «ruA» соответственно со «стабильным» прогнозом.

По мнению АКРА, кредитный данный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, ведущими рыночными позициями, очень высокой рентабельностью и умеренно высокой оценкой ликвидности.

С 2008 года Selectel предоставляет услуги IT инфраструктуры, облачные сервисы и услуги дата-центров. За 12 лет компанией разработана мультипродуктовая платформа, работающая на базе шести собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент услугами Selectel пользуется более 18 000 клиентов.

В мае 2020 года Selectel вышел на рынок Узбекистана. В ноябре 2020 года запустил два новых модуля дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 1 100 стоек, доведя общее число до 3000. В декабре 2020 г. компания была признана самым быстрорастущим провайдером IaaS по версии «RUSSIAN DATA CENTER AWARDS 2020».