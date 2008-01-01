Новости и пресс-релизы

Основатель провайдера ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel Лев Левиев сообщил о смене руководителя компании.

Вместо Павла Алимова гендиректором назначен Олег Любимов, который работал и занимал руководящие должности в компании с момента её основания.

Павел Алимов покинет компанию, но оставит за собой роль советника председателя совета директоров Льва Левиева.