Новости и пресс-релизы

Основатель провайдера ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel Лев Левиев сообщил о смене руководителя компании.
Вместо Павла Алимова гендиректором назначен Олег Любимов, который работал и занимал руководящие должности в компании с момента её основания.
Павел Алимов покинет компанию, но оставит за собой роль советника председателя совета директоров Льва Левиева.
Лев Левиев, основатель Selectel«Благодаря работе Павла компания сохранила лидирующие позиции по ключевым услугам ИТ-инфраструктуры: облачные решения, выделенные серверы. Вместе с Олегом мы сконцентрируемся на запуске сервисов следующего поколения, рост которых ожидается в России в ближайшие 3-5 лет: системы автоматического управления контейнерами, бессерверные вычисления, гибридные мультиоблачные решения. Для обеспечения развития этих направлений мы планируем ввести в эксплуатацию 1500 дополнительных серверных стоек в ближайшие два-три года».