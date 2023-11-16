Junior Frontend-разработчик (Vue.js)

Мы ищем Младшего фронтенд-разработчика (Vue.js) в команду Разработки интернет-проектов! Вместе с командой вы будете разрабатывать интерфейсы и страницы/компоненты для интернет-проектов компании – сайта Selectel.ru, блога, документации.
Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.
Наш стек: Vue.js, Nuxt, Pinia, React.js, TypeScript, Playwright, GitLab CI/CD.
На интервью мы поговорим про верстку, обсудим базовые концепции JavaScript, обсудим твои проекты на Vue.js/Nuxt.
Основные задачи
- Разрабатывать на Vue.js и поддерживать интернет-проекты компании: сайт, документацию, академию
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, продуктовыми редакторами и QA-инженерами
- Принимать участие в разработке библиотеки компонентов
- Писать код, соответствующий стайлгайдам, принятым в команде и компании
Мы ожидаем
- Коммерческий опыт разработки на Vue.js 3 (Composition API)
- Знания HTML5 (доступность, семантичность)
- Опыт верстки под широкую линейку устройств (у нас 7 брейкпоинтов) CSS / PostCSS / SCSS / Grid Layout / БЭМ
- Опыт работы с Nuxt 2/3 (SSR)
- Опыт работы с Git
- Умение работать в команде и вести коллективную разработку
- Умение работать в Figma
Будет плюсом
- Понимание работы систем управления контентом (у нас WordPress)
- Опыт работы с Node.js
- Опыт работы с REST API
- Опыт работы с Ant Design
- Наличие production-ready проектов
- Базовые знания TypeScript
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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