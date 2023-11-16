Junior Frontend-разработчик (Vue.js)

Мы ищем Младшего фронтенд-разработчика (Vue.js) в команду Разработки интернет-проектов! Вместе с командой вы будете разрабатывать интерфейсы и страницы/компоненты для интернет-проектов компании – сайта Selectel.ru, блога, документации.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стек: Vue.js, Nuxt, Pinia, React.js, TypeScript, Playwright, GitLab CI/CD.

На интервью мы поговорим про верстку, обсудим базовые концепции JavaScript, обсудим твои проекты на Vue.js/Nuxt.