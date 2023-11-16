Frontend-разработка

Junior Frontend-разработчик (Vue.js)

Мы ищем Младшего фронтенд-разработчика (Vue.js) в команду Разработки интернет-проектов! Вместе с командой вы будете разрабатывать интерфейсы и страницы/компоненты для интернет-проектов компании – сайта Selectel.ru, блога, документации.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стек: Vue.js, Nuxt, Pinia, React.js, TypeScript, Playwright, GitLab CI/CD.

На интервью мы поговорим про верстку, обсудим базовые концепции JavaScript, обсудим твои проекты на Vue.js/Nuxt.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем Младшего фронтенд-разработчика (Vue.js) в команду Разработки интернет-проектов! Вместе с командой вы будете разрабатывать интерфейсы и страницы/компоненты для интернет-проектов компании – сайта Selectel.ru, блога, документации.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стек: Vue.js, Nuxt, Pinia, React.js, TypeScript, Playwright, GitLab CI/CD.

На интервью мы поговорим про верстку, обсудим базовые концепции JavaScript, обсудим твои проекты на Vue.js/Nuxt.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать на Vue.js и поддерживать интернет-проекты компании: сайт, документацию, академию
  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, продуктовыми редакторами и QA-инженерами
  • Принимать участие в разработке библиотеки компонентов
  • Писать код, соответствующий стайлгайдам, принятым в команде и компании

Мы ожидаем

  • Коммерческий опыт разработки на Vue.js 3 (Composition API)
  • Знания HTML5 (доступность, семантичность)
  • Опыт верстки под широкую линейку устройств (у нас 7 брейкпоинтов) CSS / PostCSS / SCSS / Grid Layout / БЭМ
  • Опыт работы с Nuxt 2/3 (SSR)
  • Опыт работы с Git
  • Умение работать в команде и вести коллективную разработку
  • Умение работать в Figma

Будет плюсом

  • Понимание работы систем управления контентом (у нас WordPress)
  • Опыт работы с Node.js
  • Опыт работы с REST API
  • Опыт работы с Ant Design
  • Наличие production-ready проектов
  • Базовые знания TypeScript

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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