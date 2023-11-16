Frontend-разработчик в команду Managed Kubernetes

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Команда Managed Kubernetes ищет фронтенд-разработчика. Мы занимаемся разработкой облачного сервиса KaaS, являющимся самым быстрорастущим облачным сервисом компании Вам предстоит не только реализовывать функционал сервиса, но и плотно взаимодействовать с FrontEnd комьюнити компании. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать FrontEnd сервиса
- Принимать участие в Code Review
- Писать Unit-тесты
- Развивать внутренний кодстайл
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний и делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах
- Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы.
- Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
Мы ожидаем
- Уверенное владение HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
- Понимание принципов адаптивной вёрстки
- Умение пользоваться CSS препроцессорами.
- Опыт разработки на Angular 10 и выше
- Понимание устройства современных архитектур веб-приложений и принципов работы их отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket)
- Опыт работы с CI/CD
- Опыт дебага веб-приложений
- Опыт работы с Git, Jira/Confluence
Будет плюсом
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт написания e2e-тестов
- Опыт работы в облачных провайдерах
- Опыт работы с AngularJS
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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