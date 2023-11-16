Frontend-разработчик в команду Managed Kubernetes

Команда Managed Kubernetes ищет фронтенд-разработчика. Мы занимаемся разработкой облачного сервиса KaaS, являющимся самым быстрорастущим облачным сервисом компании Вам предстоит не только реализовывать функционал сервиса, но и плотно взаимодействовать с FrontEnd комьюнити компании. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.