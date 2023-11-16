Back office

Кладовщик на склад сборки (Цветочная)

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Приём ТМЦ на склад
  • Организация учета и хранения ТМЦ на складе
  • Выдача ТМЦ со склада
  • Проведение движения ТМЦ в 1С по разным проектам
  • Ведение складской документации
  • Комплектация товара по накладным
  • Отгрузка скомплектованных заказов
  • Участие в инвентаризациях
  • Работа с рохлей, штабелером
  • Поддержание чистоты и порядка на территории склада
  • Выполнение проверки и очистки устройств хранения данных

Мы ожидаем

  • Опыт работы на складе электроники
  • Знание принципов размещения и хранения
  • Опыт работы с 1С и таблицами

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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